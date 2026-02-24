Pronósticos Real Madrid vs Benfica: Vinícius quiere sentenciar la llave tras la polémica con Prestianni

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Real Madrid vs Benfica por la UEFA Champions League 2025/26.

Este miércoles 25 de febrero a las 17:00 horas (hora de Chile), Real Madrid y Benfica se enfrentarán en el decisivo duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Champions League.

Durante la fase de liga, el cuadro luso logró un gol agónico en el último minuto gracias a un cabezazo de su portero, Anatoliy Trubin; sin embargo, el sorteo volvió a cruzarlo con el conjunto merengue. En la ida por el pase a octavos, la polémica marcó el encuentro tras el altercado entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, quien fue suspendido por un presunto insulto racista hacia el brasileño. Así, el club español defenderá la ventaja obtenida en el Estádio da Luz en un partido que, sin duda, será el gran foco de la jornada europea.

En la antesala del encuentro, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas para el Real Madrid y Benfica.

Pronósticos para apostar en Real Madrid vs Benfica

Anotará en cualquier momento: Vinícius Júnior 2.05 Atajadas de Thibaut Courtois: 4+ 2.00 Tiros de esquina de Real Madrid: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Benfica: Más de 3.5 1.80

Vinícius Júnior, el jugador a seguir en la Champions League

A pesar de toda la polémica a su alrededor en el encuentro de ida, Vinícius Júnior es el candidato a anotar por su buena racha reciente: lleva cuatro encuentros consecutivos anotando. Marcó contra Rayo Vallecano, un doblete ante Real Sociedad, y frente a Benfica y Osasuna.

El delantero brasilero del Merengue suma 12 tantos en lo que va de la temporada.

Anotará en cualquier momento: Vinícius Júnior – 2.05 en bet365

Courtois responde en las noches grandes

En siete de los ocho partidos que disputó en esta UEFA Champions League, Thibaut Courtois demostró por qué sigue siendo el arquero de Real Madrid y uno de los mejores del mundo: registró cuatro atajadas o más y fue clave para que el Merengue evitara males mayores.

Atajadas de Thibaut Courtois: 4+ – 2.00 en bet365

La apuesta a los córners en el Bernabéu

En sus cuatro presentaciones como local en esta competencia, el Merengue registró más de dos tiros de esquina a favor en cada partido.

En cambio, el elenco portugués alcanzó cuatro córners o más en sus seis actuaciones como visitante en el certamen.

Tiros de esquina de Real Madrid: Más de 2.5 + Tiros de esquina de Benfica: Más de 3.5 – 1.80 en bet365

Cuotas en Real Madrid vs Benfica

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

