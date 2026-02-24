Colo Colo tiene el ánimo a tope en esta semana tras la victoria sobre O’Higgins. El Cacique ya suma tres triunfos en línea y ahora tienen como objetivo a ir por todo ante Universidad de Chile en el Superclásico 199.

Uno de los puntos altos para entender esta buena racha del Popular en los últimos partidos es Arturo Vidal. El King ha cambiado las críticas por elogios, sobre todo tras aceptar el nuevo rol que le está dando Fernando Ortiz en el equipo.

Esto fue valorado por Marcelo Barticciotto, quien en charla con RedGol aplaudió el aporte del bicampeón de América. Además, le restó importancia al hecho de que no esté utilizando la jineta de capitán.

Barticciotto valora al nuevo Arturo Vidal

El ídolo del Cacique partió diciendo que “Arturo es inteligente. Se ha dado cuenta que debe sumar de donde le toque. El DT lo puso de titular, dándole confianza, en un puesto donde no venía jugando”.

“En los últimos dos partidos demostró que cumple en la medida que el equipo esté ordenado”, agregó.

Arturo Vidal ha sido titular en todos los partidos de Colo Colo en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Sobre la capitanía en Colo Colo, el campeón de la Libertadores 1991 aseguró que “le resto importancia. Hay capitanes sin jineta, su trayectoria lo avala para eso y lo ven de otra forma sus compañeros”.

“Vidal no necesita la cinta de capitán para demostrar que está por encima del resto. No es que deba demostrarlo, es lo que sienten los compañeros”, concluyó.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026.

