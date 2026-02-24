Se dio vuelta la tortilla. Luego de un arranque de temporada muy malo, con derrota ante Deportes Limache por 3-1, Colo Colo enderezó el rumbo y acumula tres victorias en línea en la Liga de Primera.

Los albos vienen de vencer consecutivamente a Everton, Unión La Calera y O’Higgins, el último de ellos en condición de visita, por lo que se afirma el cuestionado Fernando Ortiz en la banca del Cacique.

Otro de los que se afianza es Arturo Vidal, quien es titular indiscutido en Colo Colo como volante de contención y su rendimiento ha mejorado en los últimos encuentros.

Rambo Ramírez alaba el rendimiento de Arturo Vidal

El King empieza a mostrar su corona y así lo hizo saber Marcelo Ramírez. El Rambo analizó en TNT Sports el rendimiento del volante y cree que va en alza en el torneo.

“Arturo Vidal está cada vez jugando mejor, Aquino está subiendo su nivel. Va apareciendo un Colo Colo que se está validando a través de los triunfos”, dijo el ex arquero albo.

Arturo Vidal hizo un buen partido en Rancagua. Foto: Andres Pina/Photosport

Luego, Ramírez indicó que el Tano Ortoz está encontrando la forma en que necesita jugar el cuadro albo para ganar puntos, aunque se aleje de sus ideales de fútbol ofensivo.

“Yo creo que el Tano está encontrando al equipo. Ya tiene la defensa; los dos laterales y la defensa que lleva tres partidos con el arco en cero”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

