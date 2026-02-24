Colo Colo vive una semana especial. Los albos, punteros del torneo nacional, esperan a U. de Chile este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental, donde se vivirá una nueva versión del Superclásico.

Los tres triunfos consecutivos del equipo de Fernando Ortiz, además de la localía, dejan al Cacique mucho mejor ubicado que el Romántico Viajero, que no ha ganado ningún partido en este inicio de temporada.

Sin embargo, los albos recibieron una importante noticia, porque no tendrán uno de los condimentos más esperados de la semana clasiquera. En redes sociales, la Garra Blanca informó que no realizará el Arengazo en el Monumental en el día previo al partido.

¿Qué pasó? “El motivo de esta situación es que, como barra, nos unimos todos los sectores para preparar un espectaculo histórico para la Garra Blanca“, explicaron los hinchas del Cacique.

La Garra Blanca informó que no habrá Arengazo en la previa del Superclásico | Photosport

“El domingo los esperamos a todos para que demostremos, una vez más, que somos la mejor hinchada de todas“, agregaron desde la barra de Colo Colo.

Las entradas para el Superclásico ya están agotadas. Se esperan 42 mil personas en el Estadio Monumental para el duelo de este domingo 1 de marzo contra la U. de Chile por la quinta fecha de la Liga de Primera.