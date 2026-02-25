Universidad de Chile se prepara para vivir una nueva edición del Superclásico, donde el domingo deben visitar a Colo Colo en el estadio Monumental, esta vez con mucha presión sobre los hombros.

La mala campaña al mando del técnico Francisco Meneghini, quien no suma triunfos en cuatro partidos, es un problema que tiene muy complicado a los jugadores.

Así también lo hizo saber Matías Rodríguez en conversación con Redgol, quien reveló que tiene información de lo que está pasando dentro del camarín bullanguero.

El ex jugador de los azules, asegura que duele el momento porque le han detallado lo bien que se trabaja, por lo que espera que en el Superclásico puedan cambiar la historia.

Matías Rodríguez conversa con sus ex compañeros de la U .Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El espaldarazo de Matías Rodríguez a Francisco Meneghini: “Al técnico le está costando, pero los chicos hacen lo mejor”.

Matías Rodríguez siempre sigue ligado a su historia con Universidad de Chile, con mayor consideración teniendo en cuenta de que todavía en el club tiene compañeros que marcaron años dorados con la camiseta azul.

“Los inicios a veces cuestan y, en este caso, al técnico le está costando un poquito que no se le dan los resultados, pero conozco a los chicos de cerca, como se trabaja en la semana, y al saber de buena fuente que se entrenan bien, que hacen lo mejor para los resultados positivos, duele que estén pasando por esto, pero tengamos fe que hay un lindo espectáculo para que se corte la racha”, comentó al micrófono de Redgol.

En ese sentido, también apuntó al Superclásico del domingo, que puede ser la oportunidad perfecta para el despegue del plantel de Francisco Meneghini, justo ante el archirrival.

“Uno estos partidos, mas allá del análisis de que lo estudie o no, son partidos que realmente son diferentes, únicos, se vuelve a jugar en el Monumental y ojalá que la U tenga un resultado positivo y de ahí en más es un lindo desafío para todos, ojalá que el triunfo sea a nuestro favor y que no paren más los triunfos”, finalizó.

Francisco Meneghini está en la mira en Universidad de Chile. Foto: Felipe Zanca/Photosport

