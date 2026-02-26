Fernando de Paul nombra al verdadero capitán sin jineta de Colo Colo: “Contamos…”

Una nueva tradición que se está imponiendo en el fútbol nacional es que en la previa a un clásico hablen los capitanes de los dos equipos en cuestión. Colo Colo recibe este domingo a Universidad de Chile y el portador de la jineta en los albos es Fernando de Paul.

El Tuto fue escogido como el capitán de los albos tras la partida de Esteban Pavez a Alianza Lima y la de Vicente Pizarro a Rosario Central, por lo que este jueves asistió a conferencia de prensa.

El ex arquero de la U calificó como un honor ser el líder del camarín de Colo Colo, sin embargo, reconoció que hay otro futbolista que lleva la voz cantante en el vestuario popular.

De Paul nombra a Vidal como el gran líder de Colo Colo

Fernando de Paul no se arrugó para mencionar que Arturo Vidal es uno de los grandes líderes del camarín de Colo Colo, pese a que no le toca llevar la jineta de capitán.

“No considero ser el líder máximo, creo que hay compañeros que asumen muy bien esa responsabilidad, sabemos todos que contamos con la presencia de Arturo, que es un referente para el club y para el fútbol chileno en su totalidad“, dijo el argentino nacionalizado chileno.

“Sentí un respaldo de mis compañeros, del cuerpo técnico, de toda la gente de la institución, eso me llena de orgullo. Es un privilegio, es una gran responsabilidad, que trato de tomarla de la mejor manera y tratar siempre de estar a la altura”, agregó.

Para cerrar el tema de la capitanía de Colo Colo, Fernando de Paul indicó que “han pasado muchos jugadores importantes por esta institución, que les ha tocado ser el capitán y como digo, es un privilegio muy grande para mí”.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

