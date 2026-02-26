Colo Colo vive una semana especial, porque este domingo 1 de marzo recibe a U. de Chile en un nuevo Superclásico. Los albos gozan de una pequeña racha de triunfos y esperan dar el golpe en el Estadio Monumental.

A pocos días de uno de los partidos más importantes del año, se habla de cómo enfrentar a los azules y una pregunta clave se da en la defensa. ¿Debe seguir jugando Jonathan Villagra o debe entrar el refuerzo Javier Méndez?

El uruguayo, castigado en las primeras dos fechas, apenas suma un minuto desde su llegada al fútbol chileno. Eso es un tema a considerar, según destaca el excentral Alejandro Hisis en diálogo con RedGol.

“Por algo está considerado Villagra y no Méndez. Uno habla por lo que piensa o cree, pero en los entrenamientos el técnico debe ver cosas que lo hacen sentir más seguro con Villagra”, relató.

La situación de Méndez en Colo Colo: ¿El indicado para el Superclásico?

“Uno puede opinar, pero como DT da rabia que hablen sin saber la interna. Uno no está toda la semana con los jugadores, no está en los entrenamientos“, dijo Hisis a favor de Fernando Ortiz.

“Uno habla por la experiencia, pero por algo a Méndez no lo está considerando. Capaz que no esté bien, no esté adaptado o siente alguna molestia. Hay tantas cosas por las que un DT no considera a un jugador”, cerró.