Universidad de Chile ya debe comenzar a mirar al futuro tras oficializar la salida de Francisco Meneghini como nuevo entrenador. Los azules necesitan cambiar el rumbo de un año que ha sido lamentable y para eso hay que dar con un reemplazante que esté a la altura.

En lo inmediato el equipo será dirigido de manera interina por Jhon Valladares, pero es de esperar que esta fórmula no se extienda por mucho tiempo en la escuadra estudiantil.

Como es habitual en este tipo de situaciones son varios los nombres que están rondando para agarrar este fierro caliente. Uno que alzó la voz para lanzar a su candidato ideal fue Hugo Droguett, quien como ex azul apostó por un regreso para levantar a esta alicaída U.

El candidato de Droguett para dirigir a Universidad de Chile

El ex azul aseguró en charla con el sitio BolaVip afirmó que “creo que Ronald Fuentes no sería mala opción para este presente. Sus equipos siempre intentan jugar bien al fútbol”.

“Y del extranjero, para la gente de la U… Jorge Sampaoli. A pesar de que él ya hace bastante tiempo tuvo un ciclo muy exitoso, pero en los últimos años no ha podido terminar un proceso ni jugar a muy buen nivel”, agregó.

Ronald Fuentes en el pasado fue gerente deportivo de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Droguett declaró en torno al adiós de Paqui que “le pesó el quedar fuera de Copa Sudamericana ante un equipo que económicamente por lo menos no estaba a la altura de la U. Eso en un equipo grande siempre te termina pasando la cuenta”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este compromiso será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

