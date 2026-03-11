Francisco Meneghini se despidió definitivamente de Universidad de Chile, desvinculado por los malos resultados del Chuncho en lo que va del 2026. Paqui se fue con un pobre registro de 33,33% de rendimiento en apenas siete partidos.

En conversación con RedGol, el ex lateral derecho de la U y medallista de bronce con la selección chilena en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, Manuel Ibarra, abordó los pecados de Meneghini para sentenciar un rotundo fracaso.

“Paqui se equivocó mucho con hacer un cambio abrupto de funcionamiento, teniendo una base de jugadores que venía de dos campeonatos anteriores. Sabemos el rendimiento de cada uno como funcionan mejor. De ahí terminó mareando a los jugadores en lo táctico y dentro del campo de juego”, dijo Caté.

El hoy multifacético rostro azul agregó que “mareó a jugadores porque los sacaba de posición y los metía en otra donde no tenían funcionamiento. Lamentablemente el equipo empezó a perder confianza“.

Manuel Ibarra pide a Jorge Sampaoli

“Cuando los resultados no se dan hay un factor psicológico importante, pero más que eso el equipo nunca encontró una dirección ni horizonte. No hubo un poder ofensivo. Tenía tenencia de balón, pero el equipo empezó a cometer muchos errores y se quedaron sin confianza“, complementa.

Sobre la salida del DT, Caté Ibarra manifestó que “se necesitaba un cambio para descomprimir y descongestionar. En la U no se puede esperar un semestre completo para ver cómo se evoluciona. Hay que tener resultados prontos, aún más para evitar las crisis de años anteriores en que se peleó por no descender. Creo que es una buena decisión y que los jugadores partan desde cero”.

“Incluso esta sobrecarga física puede tener algo de tema emocional, por la tensión. El cuerpo técnico puede querer sacar un rendimiento y fatigar más de lo normal, entonces varios jugadores se resintieron. Hay varios lesionados y otra cosa importante: el patrón de las lesiones, son casi todas parecidas. Ahí te das cuenta que algo se estaba haciendo mal“, añadió.

Por último, Manuel Ibarra sentencia que “uno de los técnicos que me gusta, con un poco de controversia, pero me gustaría que volviera, es Jorge Sampaoli. Podría agarrar este barco que se está hundiendo y lo puede levantar. Tiene la credibilidad y el cariño del hincha de la U. Pero siento que Sampaoli compromete mucho al club por decisiones o por quererse irse antes de tiempo. Ya le ha pasado en muchos clubes“.

