Unión Española atraviesa momentos de tensión mientras lucha por volver a la máxima categoría de fútbol chileno. El conjunto hispano vive un complicado presente en la Primera B, donde no ha logrado posicionarse en los primeros lugares y actualmente se ubica en el noveno puesto de la tabla, lejos de la zona que entrega el ascenso a la Primera División.

El equipo suma además dos derrotas consecutivas, tras caer frente a Deportes Recoleta y Magallanes.

Debido a este escenario, asegura que la dirigencia del club tomó una tajante decisión respecto al futuro de su entrenador, Gonzalo Villagra, situación que habría quedado condicionada tras la última caída.

La tajante medida de Unión Española con Villagra

Según revela AS Chile, “hay mucha molestia por los resultados, porque se considera que hay plantel para pelear el ascenso”, debido a esto, Villagra seguirá al mando del banquillo por un partido más, pero el duelo contra Deportes Antofagasta será clave para determinar su futuro junto a los hispanos.

El partido de este fin de semana será determinante para el futuro del DT./Photosport

El medio señala que una derrota frente a los Pumas lo sacará de su cargo, por lo que tendrá la obligación de ganar si es que busca seguir en el proceso junto a Unión Española. Asimismo, indica que ya comenzaron a aparecer los primeros nombres para reemplazarlo.

