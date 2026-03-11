Es oficial. Universidad de Chile se quedó sin técnico tras la salida de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, y con ello comienza una nueva etapa en Azul Azul, que ahora busca a un nuevo director técnico para hacerse cargo del plantel de cara a la temporada 2026.

En ese contexto, se conoció que la concesionaria que administra los destinos de la U ya analiza algunos nombres que podrían encargarse de sacar a flote el barco universitario. Entre ellos aparecen los nacionales Mario Salas, Marco Antonio Figueroa y Ronald Fuentes.

Este último, justamente, vuelve a hacer noticia en el mercado de entrenadores del fútbol chileno tras su reciente etapa en Ñublense de Chillán, club al que dirigió en 2025, donde registró un 35,89% de rendimiento.

Coke Hevia avisa que Unión Española podría ir tras Ronald Fuentes

La información la dio a conocer el periodista deportivo, Jorge ‘Coke’ Hevia, quien a través de la red social X señaló que en Unión Española no descartan un nuevo ciclo de Fuentes en la banca.

“Hay que estar muy atentos a una nueva etapa de Ronald Fuentes en Unión Española”, escribió Hevia en un tweet.

El comentario del ex actor no hace más que aumentar las dudas respecto a la continuidad del actual DT, Gonzalo Villagra, quien no ha logrado convencer ni en funcionamiento ni en resultados. En tres duelos dirigidos en la temporada 2026 de la Primera B, suma 3 puntos y ubica al equipo en el 9° puesto de la tabla, tras vencer solo a San Luis (2-0) y caer ante Recoleta y Magallanes, ambos por 2-1.

Así, si Universidad de Chile desea contar con Ronald Fuentes en la banca deberá acelerar las gestiones, ya que en Unión no ven con malos ojos el regreso del entrenador que dirigió al club en dos oportunidades, entre 2019 y 2020, además del 2023.

