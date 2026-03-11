Es tendencia:
UEFA Champions League

Real Madrid vs Manchester City – Minuto a minuto, dónde ver y resultado del partido de Champions

Merengues y Ciudadanos se enfrentan en el gran partido de la fecha en el torneo continental. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

Real Madrid y Manchester City animan el partidazo de la fecha en Champions League.
Los octavos de final de la UEFA Champions League ya están en marcha y este miércoles nos regalará un verdadero partidazo. Real Madrid recibe Manchester City en la ida en España, en lo que para muchos es una final anticipada.

Los pupilos de Pep Guardiola quieren dar el primer golpe ante un Merengue herido. Por su parte, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tratarán de hacerse fuertes en casa para seguir vivos en un torneo en el que siempre son candidatos.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Real Madrid vs. Manchester City por los octavos de final de UEFA Champions League

¡MANCHESTER CITY VIENE ENCENDIDO!

Los Ciudadanos han ido al alza y enfrentan al Real Madrid luego de vencer al Newcastle en la FA Cup, en lo que fue su undécimo partido sin saber de derrotas.

¡EL REAL MADRID LLEGA CON UN PEQUEÑO VUELO!

En medio de una irregular campaña, los Merengues sumaron un triunfo por 1 a 2 en su visita al Celta de Vigo antes de chocar con el Manchester City.

¡SE VIENE UNA FINAL ANTICIPADA EN CHAMPIONS!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte toda la emoción de la llave de octavos de final entre Real Madrid y Manchester City. Todo lo que pase esta jornada lo podrás seguir junto a nosotros a continuación.

