Los octavos de final de la UEFA Champions League ya están en marcha y este miércoles nos regalará un verdadero partidazo. Real Madrid recibe Manchester City en la ida en España, en lo que para muchos es una final anticipada.

Los pupilos de Pep Guardiola quieren dar el primer golpe ante un Merengue herido. Por su parte, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tratarán de hacerse fuertes en casa para seguir vivos en un torneo en el que siempre son candidatos.

Revisa las formaciones y sigue el relato del Real Madrid vs. Manchester City por los octavos de final de UEFA Champions League