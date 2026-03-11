Dentro de las múltiples bajas que acumula Universidad de Chile por lesiones musculares, quizás la que más duele tanto en los hinchas como en el plantel es la del volante Charles Aránguiz, que salió al minuto 26 en duelo ante U de Concepción.

“El mediocampista sufrió un desgarro del bíceps femoral derecho“, fue la información que se dio a conocer sobre el puentealtino, sin revelarse cuánto tiempo estará fuera de las canchas, y aquí hay una disparidad de versiones.

El tiempo que Aránguiz estará afuera por lesión en la U

En un principio, el medio partidario Emisora Bullanguera afirmó que el “Príncipe” estará “al margen por dos a tres semanas fuera de las canchas”; sin embargo, con el correr de las horas, ese plazo de recuperación aumentó exponencialmente.

Fue el diario La Tercera quien reveló sobre Aránguiz que “en una primera evaluación médica se estableció que su recuperación podría extenderse hasta dos meses“, es decir, ocho semanas sin jugar tanto por Liga de Primera como Copa de la Liga.

Aunque en el mismo matutino tomaron la versión desde dentro de Universidad de Chile, donde afirman que “en el CDA esperan reducir ese plazo y apuntan a tenerlo nuevamente disponible en aproximadamente cinco semanas“.

¿Cuántos partidos puede perderse?

Si tomamos el máximo de plazo que se dio a conocer, es decir, dos meses, Aránguiz no podrá jugar los siguientes encuentros con la U:

Sábado 14 de marzo vs. Coquimbo Unido (Liga de Primera)

Viernes 20 de marzo vs. Deportes La Serena (Copa de la Liga)

Martes 24 de marzo vs. Unión La Calera (Copa de la Liga)

5 de abril vs. Deportes La Serena (Liga de Primera)

12 de abril vs. Ñublense (Liga de Primera)

19 de abril vs. Everton (Liga de Primera)

26 de abril vs. Universidad Católica (Liga de Primera)

Dos fechas por definir en Copa de La Liga

Así las cosas, recién podría volver a las canchas para el fin de semana del 17 de mayo, cuando los azules visiten a Cobresal en El Salvador.

