Las 46 fechas que tiene la fase regular del Championship en Inglaterra hacen que el Swansea de Lawrence Vigouroux conserve la ilusión de pelear por un boleto rumbo a la Premier League. Sobre todo en esta positiva racha que encadenaron los Cisnes, que vencieron por 2-1 al Portsmouth en condición de visitante en la jornada 37.

El portero de la selección fue titular, como siempre en el equipo galés que disputa la segunda categoría inglesa. Y donde Vigouroux volvió a mostrar por qué es un pilar fundamental. También por qué está entre los top de varios rankings en la división de plata.

Lo primero importante que hizo Vigouroux fue una atajada difícil abajo al escocés Jacob Brown, quien minutos después marcó el descuento del Pompey. El golero titular estuvo ágil para ir abajo y desviar el remate. También tuvo la fortuna de que la pelota pegó en el poste y llegó mansita a sus guantes.

Vigouroux y su rápida reacción ante el Portsmouth. (Captura Swansea TV).

Al ratito, el golero de 32 años habilitó con un zurdazo muy largo y preciso a su compañero surcoreano de camiseta “10”: Eom Ji-Sung. El asiático encaró, entró al área y desarmó la defensa. Un rebote le llegó a Ethan Galbraith, quien anotó el 1-0 con un tiro muy angulado en los 26 minutos del primer tiempo.

El preciso saque de Vigouroux que inició la jugada del 1-0 ante Portsmouth. (Foto: Swansea TV).

Josh Key anotó un golazo con un tiro englobado que dejó sin chances al golero en los 36′. Mientras que Brown tuvo su revancha contra Vigouroux en los 64′, cuando cabeceó un venenoso centro directo al área del golero chileno-inglés, quien llegó al Swansea desde el Burnley. Y sobre la hora despejó un centro peligroso con los puños para alejar el peligro.

Lawrence Vigouroux en acción ante el Portsmouth. (Captura Swansea TV).

La victoria les permitió a los pupilos de Vítor Matos ilusionarse en la tabla de posiciones, todavía tienen a la mano luchar por un boleto en la postemporada, que incluirá desde el 3° al 6° lugar de la tabla de posiciones. Por ahora, el Swansea ocupa el 10° puesto, pero se prendió en esa lucha.

Compacto del triunfo del Swansea ante Portsmouth en la Championship

Así va el Swansea en la tabla de posiciones de la segunda división en Inglaterra

El Swansea todavía sueña con llegar a la Premier League de Inglaterra, al igual que el Derby County de Ben Brereton, que tiene ese objetivo aún más cerca.

