La selección chilena inició un nuevo camino tras el fracaso en las eliminatorias al Mundial 2026. De hecho, el interino Nicolás Córdova dejó de considerar definitivamente a todos los jugadores que quedan activos de la generación dorada. Y tampoco ha considerado a Brayan Cortés ni a Gabriel Castellón en el arco.

El ex arquero de Colo Colo salió de La Roja y, pese a que muchos pensaban que el actual meta de Universidad de Chile podría tener al menos un lugar en la banca de la selección, Córdova ha determinado lo contrario.

El DT se ha decantado por Lawrence Vigouroux y Thomas Gillier, además de Vicente Reyes, Sebastián Mella y hasta Jaime Vargas de Deportes Recoleta.

La reacción de Vigouroux: foto con sus compañeros y rivales en el arco

Y es Vigouroux el que ha tomado el liderazgo total, con buenas actuaciones y liderazgo. El arquero nacido en suelo británico y que cumplirá 32 años este 19 de noviembre ha demostrado toda la experiencia ganada en la Championship del fútbol inglés.

Uno para todos y todos para uno: Vigouroux lidera con compañerismo y unidad el nuevo arco de la selección chilena.

De hecho, este martes contra Perú en Rusia, Vigouroux respondió con una gran tapada que salvó a Chile, manteniendo la victoria por 2-1.

Tras el duelo, el inglés de padre chileno y madre jamaiquina reaccionó feliz en redes sociales, colgando una foto que refleja el buen ambiente y compañerismo junto a los otros arqueros, Thomas Gillier y Sebastián Mella. Más allá de la competencia, en la portería de La Roja todos reman para el mismo lado.

“Vamos La Roja“, publicó Vigouroux acompañando sus palabras junto a la bandera chilena y un corazón, una postal que hace recordar las que compartían Claudio Bravo, Johnny Herrera y Cristopher Toselli en los mejores años de la selección nacional.

