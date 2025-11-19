Es tendencia:
Campeonato Nacional 2025

Programación Fecha 28 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle de la programación completa de la 28° fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Programación Campeonato Nacional.
Programación Campeonato Nacional.

Este viernes comienza la Fecha 28 de la Liga de Primera y los encargados de abrir los fuegos de esta nueva etapa serán Deportes Iquique vs. Cobresal, con los Cementeros en el onceavo lugar de la tabla y los Celestes en último puesto del Campeonato Nacional, a punto de descender.

Entre los duelos que destacan está Colo Colo vs. Unión La calera, donde los albos que buscarán sumar para escalar en la competencia. Por otra parte, podremos ver a Coquimbo Unido, enfrentando a Deportes La Serena, con el cuadro pirata que sigue sumando puntos como campeón. Te dejamos el detalle de los partidos que puedes disfrutar este fin de semana.

Programación Fecha 28 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

  • Deportes Iquique vs. Cobresal – 20:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Deportes Limache vs. Unión Española – 20:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Audax Italiano vs. Everton – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida – TNT Sports Premium, HBO MAX.

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

  • Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena – 12:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium, HBO MAX.
  • Universidad Católica vs. Palestino – 20:30 horas, en el Claro Arena – TNT Sports Premium, HBO MAX.
DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

  • O’Higgins vs. Universidad Católica – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente – TNT Sports Premium y HBO MAX.
  • Colo Colo vs. Unión La Calera – 20:30 horas, en el Estadio Monumental David Arellano – TNT Sports Premium y HBO MAX.

LUNES 24 DE NOVIEMBRE

  • Ñublense vs. Huachipato – 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún – TNT Sports Premium y HBO MAX.
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

