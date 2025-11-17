Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo vs. Unión La Calera: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Albos y Cementeros se enfrentarán este fin de semana por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo regresa a la cancha este fin de semana para enfrentar a los Cementeros.
© SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORTColo Colo regresa a la cancha este fin de semana para enfrentar a los Cementeros.

Colo Colo regresa a la cancha este fin de semana, luego de una pausa en el fútbol chileno a raíz de las elecciones presidenciales y la fecha FIFA. El Cacique será local en el Estadio Monumental frente a Unión La Calera, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Recordemos que los albos están en el octavo lugar de la tabla con 41 puntos y tienen en el objetivo de ganar en un partido transcendental en las últimas jornadas del Campeonato Nacional. Mientras que los Cementeros llegan en el onceavo lugar con 29 unidades, con la obligación de conseguir un triunfo para no peligrar el descenso.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Unión La Calera? Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Unión La Calera juegan este domingo 23 de noviembre, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Monumental, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Albos y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
ver también

