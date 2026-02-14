Deportes Limache recibió una pésima noticia en la previa de su duelo ante O’Higgins por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026. A pesar de su buen inicio de temporada, el cuadro tomatero sufrió un extraño baneo en redes sociales.

Resulta que la cuenta que tenía el en Instagram, la que contaba con más de 50 mil seguidores, fue eliminada a pesar de estar verificada.

Así mismo lo oficializó la institución, quienes por medio de su nueva cuenta @clubdeporteslimache dejaron en claro que su ahora antiguo perfil fue inhabilitado sin ninguna razón y, para peor, sin derecho a apelar.

Deportes Limache pierde su cuenta de Instagram

Los tomateros informaron que “durante este viernes 13 de febrero la cuenta oficial de Instagram del Club Deportes Limache fue inhabilitada por la aplicación sin motivo alguno y sin derecho a reclamar revisión por nuestra parte”.

Deportes Limache ya está comenzando de cero con su nueva cuenta de Instagram. | Foto: Photosport.

“Sin duda esta situación es lamentable, debido a que esta red social ha ido en crecimiento con el fin de crear una identidad propia y que tanto la comuna como gente de todo el país pueda conocer un poco más de la historia del club”, agregaron desde el club.

Para cerrar, afirmaron que “por esta razón, sumado a nuestros compromisos comerciales, hemos creado una cuenta de respaldo en la que mantendremos nuestro contenido tal como se ha hecho durante los últimos meses”.

Cabe recordar que una situación muy similar vivió a mediados del año pasado Magallanes. La cuenta de la Academia, con casi 58 mil seguidores, fue eliminada y tuvieron que crear una nueva, la que con el correr de los meses ya supera los 6.500 seguidores.