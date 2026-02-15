Qué partido más sufrido. El reloj marcaba los noventa minutos en el Monumental y Colo Colo no conseguía hacer el gol de la victoria ante Unión La Calera. Muchos, incluso, se iban del estadio.

Pero, aunque suene cliché, de atrás pica el indio. Esa frase ha estado cada vez más presente en Macul. Es que, en los últimos dos encuentros, el Cacique ha conseguido agónicas victorias en su estadio.

Si bien fue gracias a la generosidad de Yastin Cuevas, el héroe del encuentro terminó siendo Maxi Romero. El ex O’Higgins recibió un pase solo ante el arco, no se puso nervioso para amagar un defensa y terminó definiendo para darle la victoria al Cacique.

ver también ¡Otro triunfo comiéndose las uñas! Colo Colo vence a Unión La Calera en el epílogo

Palabras del héroe del partido

Evidentemente, tras el triunfo agónico, las cámaras y los micrófonos fueron por las palabras del goleador del encuentro, Maxi Romero, quien atendió a TNT Sports.

“Destaco al equipo, que siempre sostuvo la frialdad para buscarlo y tratar de ganar. Uno quiere ganar desde el primer minuto, pero no se puede. Al frente teníamos un equipo que jugaba bien”, empezó analizando el delantero de Colo Colo, quien profundizó sobre la falta de gol.

“Son situaciones que no pasan por uno, se puede fallar. Soy humano, puedo fallar la que toque. Arturo también tuvo alguna. Además el rival tiene arquero, hay defensores. Es decir, tenemos un rival al frente que juega bien, se defiende bien. Por eso, tenemos que estar tranquilos, las cosas están saliendo muy bien”, añadió Romero, quien por último se refirió al Superclásico que se avecina.

Publicidad

Publicidad

“¿Jugar ante la U? A uno le genera un poco de ansiedad jugar esos partidos que son únicos”, cerró el delantero albo, que fue el héroe de la noche en Macul.

Los delanteros que le dieron el triunfo al Cacique | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera?

Publicidad

Publicidad