Claudio Borghi conoce muchos casos de jóvenes que irrumpieron en Colo Colo con un nivel similar al de Yastin Cuevas. Tuvo a varios de esos prometedores futbolistas en su gloriosa época como DT del Cacique. Y también vio pasar a otros tantos por los diversos clubes que dirigió en su carrera.

Por eso mismo, el Bichi tiende a no generarse demasiadas expectativas con Cuevas. A pesar de que el ariete de 17 años nuevamente fue clave para el Cacique en una victoria sobre la hora. Frente a Unión La Calera, hizo la asistencia para Maxi Romero.

Y contra Everton de Viña del Mar, marcó la apertura de la cuenta en una jugada donde los Ruleteros protestaron hasta el cansancio una falta de Joaquín Sosa sobre el portero Ignacio González. En ese contexto, el Bichi Borghi atendió el llamado de RedGol.

Analizó el presente del mundialista Sub 17. “Es poco lo que ha hecho hasta ahora, más de lo que se espera de un juvenil evidentemente”, aseguró el comentarista sobre Cuevas, habitualmente convocado por Nicolás Córdova para los microciclos de la Roja para menores de 20 años.

Yastin Cuevas tuvo la claridad suficiente para habilitar a Maxi Romero y propiciar el gol del triunfo de Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“Hay que seguir con mucha calma, no empezar a ponerle sobrenombres ni hacerle creer que está todo hecho. Los últimos antecedentes de jugadores que parecían ser solución, no lo fueron y se apagaron”, manifestó Borghi. Seguramente condicionado por la experiencia que tuvo con el ariete Rodrigo Tapia, por ejemplo. O el otrora joven récord Nicolás Millán.

Rodrigo Tapia festeja un gol que le convirtió a Cobreloa con Colo Colo. (Photosport).

O por casos más recientes de juveniles que parecían destinados a brillar en Pedrero, pero tuvieron otro desenlace. Como Joan Cruz, Luciano Arriagada y varios años atrás en el tiempo, Bryan Rabello. Un sinfín de ejemplos para corregir a tiempo a Cuevas, quien cuenta con el beneplácito total de Carlos Caszely.

Los consejos de Borghi para el buen desarrollo de Yastin Cuevas en Colo Colo

Claudio Borghi piensa que en Colo Colo deben tener mucha paciencia con Yastin Cuevas. Por su juventud, es probable que aparezcan los vaivenes, según planteó el icónico volante ofensivo campeón del mundo con Argentina en México 1986. “Hay que ir con calma”, pidió el Bichi.

Yastin Cuevas celebró así con Arturo Vidal su gol ante Everton. (Andres Pina/Photosport).

“Tendrá buenos partidos y malos partidos. Hará lindo goles, errará lindos goles. Hay que ir con mucha calma con él”, expuso el Bichi Borghi, quien de todas maneras valoró el buen inicio de Cuevas como opción en el primer equipo del Cacique.

Por lo pronto, el joven ariete podrá seguir como alternativa de Fernando Ortiz a pesar de la convocatoria a la selección chilena Sub 20. La lesión de Javier Correa hace pensar que tendrá opciones de minutos ante O’Higgins en la fecha 4, así que fue liberado del microciclo que incluía un amistoso frente a Deportes Santa Cruz.

