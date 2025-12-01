Hace algunas horas, el futbolista Nicolás Millán anunció su retiro oficial de las canchas tras una larga carrera que comenzó en Colo Colo logrando un importante hito: Debutó cuando tenía tan solo 14 años el año 2006.

El jugador de 34 años paso por clubes como Deportes Puerto Montt, Deportes Copiapó, Iberia, San Marcos de Aria y Rivadavia de Lincoln, entre otros, y en conversación con AS Chile, se sinceró sobre la decisión detrás de colgar los botines.

“Me costó harto rato meditar la decisión, más que nada por el tema monetario. Tuve hartos ofrecimientos, pero no me convenían económicamente. Tengo mi familia, un hijo de un año, entonces tengo que mantener mi casa”, señaló de entrada en conversación con el medio.

La nueva vida de Nicolás Millán lejos de las canchas

Sobre a su nueva vida tras colgar los botines, el ex Colo Colo revela detalles de su presente. “Estoy trabajando como repartidor en Chile Tabacos durante la semana y en los fines de semana, juego algunos partidos para el sur por los que me pagan. Y también soy ‘profe’ de una escuela de fútbol de adultos, donde hacemos clases martes y jueves”.

Agregando que su nueva vida lo ha ayudado a estar más cerca de sus seres queridos. “Tengo un trabajo estable, que me permite estar tranquilo por ese lado. Me había acostumbrado a estar lejos de la familia, pero ahora ya puedo estar con ellos”.

El jugador debutó con Colo Colo a los 14 años, y sobre su carrera, Millán comenta: “Siempre he dicho que pudo haber sido mucho mejor, de haber logrado más cosas o mantenido en Primera más tiempo. Y también malas decisiones o un poco de mala suerte… Cuando estuve en Argentina, tuve para ir al Hamburgo y dos días antes de viajar me fracturé el quinto metatarsiano”.

“Las cosas pasan por algo. Obviamente, después uno va perdiendo ritmo, potencia, velocidad, y después empecé a bajar el nivel, pero me conformo en el sentido de que pude lograr varios años ser futbolista profesional, que no muchos lo pueden decir”.