Nueva controversia en el fútbol chileno. Esta vez, con el llamado fondo de retiro que entrega el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP). Este 28 de noviembre se celebra la ceremonia, con un importante aporte económico a ex jugadores.

Según el propio Sifup, este es un “reconocimiento que honra sus carreras, esfuerzo y el legado que dejaron dentro y fuera de la cancha“. Pero dentro de los 27 jugadores en la lista, hay uno que genera polémica.

Se trata de Jean Paul Pineda, el ex delantero de Colo Colo, Palestino, Wanderers y tantos equipos. El nacido en La Cisterna fue procesado por violencia intrafamiliar este año, lo que generó críticas al sindicato por el fondo otorgado.

¿Cuánto dinero le otorga el Sifup y qué pasó con Pineda?

Jean Paul Pineda figura en la lista de 27 futbolistas retirados que recibirán el llamado fondo Sifup. Los montos figuran entre entre $8.000.000 y $20.000.000 por persona, según cumplan ciertos requisitos.

Según informó BioBio Chile, para recibir el aporte económico, los ex futbolistas deben “tener 15 a 20 años de carrera acreditados y licencia de Enseñanza Media o equivalente, independientemente de su situación judicial”.

Es ahí donde el organismo se llenó de críticas, ya que Pineda cumple arresto domiciliario total desde el 1 de octubre pasado. Eso, tras constatarse el delito de lesiones y amenazas en contexto de violencia de género hacia su expareja.

Control de detencion del ex futbolista Jean Paul Pineda, tras accidente de transito en estado de ebriedad /Aton Chile

Jean Paul Pineda tuvo su última aventura en Real San Joaquín el año pasado, donde también hubo un viaje a España a probar suerte en otros rubros. Sin embargo, volvió a Chile y hoy recibirá el fondo retiro del Sifup.

