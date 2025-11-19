En los últimos años, Colo Colo ha rotado los lugares para hacer la pretemporada. Hace algún tiempo, con Jorge Almirón a la cabeza del plantel estelar de los albos, dividió los trabajos entre La Serena, Buenos Aires y Montevideo. Por la capital uruguaya fue que su equipo disputó un par de amistosos.

Antes de eso, Gustavo Quinteros también había escogido el exclusivo barrio de Pilar, ubicado a 54 kilómetros de CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero todo indica que las condiciones cambiarán para afrontar el 2026. Sobre todo después del terrorífico centenario que vivió la institución.

En ese contexto, y a pesar de que todavía es una incógnita qué hará el Cacique durante el año entrante en el plano internacional, una porción relevante del itinerario está prácticamente confirmada: según supo RedGol, Colo Colo está cerca de abrochar un acuerdo con el Sifup para usar sus instalaciones durante 10 días.

Fernando Ortiz supervisa los trabajos en el complejo del Sifup ubicado en Pirque.

Según lo averiguado por este medio, las fechas que se manejan corren a contar del 3 de enero. Quién sabe si de la mano del DT argentino Fernando Ortiz, quien si consigue un boleto a un torneo internacional, tendrá por segura su continuidad en Pedrero.

El complejo del Sifup, destino de Colo Colo en la pretemporada 2026

Al parecer, Colo Colo tiene avanzada la planificación para la pretemporada, aunque todavía no rubrica el acuerdo para usar las instalaciones del Sifup en Pirque. Un lugar que ya sirvió como centro de operaciones de una selección que disputó en Chile el Mundial Sub 20.

Parte de las instalaciones que tiene el complejo del Sifup.

Se trata de Australia, que estuvo alojada en el lugar que apunta a recibir a Colo Colo durante el inicio de 2026. “Ha sido una concentración de estándares de selecciones internacionales. Le entregamos al equipo, lo mismo que exige FIFA para un Mundial adulto”, decía por aquel entonces Luis Marín, secretario que devino en presidente tras la salida de Gamadiel García.

Australia se hospedó en el complejo que el Sifup construyó en Pirque.

Por el momento, el foco del Tano Ortiz está plenamente puesto en el desenlace de la Liga de Primera 2025, que además se vislumbra como clave para su futuro. Los albos afinan detalles para recibir a Unión La Calera en la fecha 28 de un torneo que ya tuvo como campeón al sólido e histórico Coquimbo Unido.

Más de la concentración de Australia en el complejo del Sifup.

¿Cuándo juega Colo Colo vs La Calera en la fecha 28 de la Liga de Primera 2025

Colo Colo recibirá a Unión La Calera en el estadio Monumental este domingo 23 de noviembre a contar de las 20:30 horas en un partido que contará con el aforo reducido.