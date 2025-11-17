Luego de terminar la participación de Independiente en la Liga Profesional de Argentina, Gustavo Quinteros se refirió a dos jugadores que tienen opciones de salir en el mercado de fichajes que se avecina. En rigor, abordó sólo la situación de Kevin Lomónaco, zaguero central que ya fue seleccionado de Argentina.

Y en ese contexto, Quinteros reflotó una conversación que tuvo con Felipe Loyola, polifuncional jugador de la Roja que tiene deseos de emigrar en el Rojo. Todo eso revive el consejo que el ex DT de Colo Colo le dejó a Pablo Solari cuando el Pibe era seguido por el América de México.

De hecho, las Águilas presentaron una oferta formal para quedarse con Solari. Pero la directiva de Blanco y Negro rechazó todas las propuestas de uno de los cuadros más grandes del fútbol azteca. Aunque el staff técnico del estratego argentino-boliviano tuvo que hacer esfuerzos para recuperar al trasandino.

Gustavo Quinteros le da indicaciones a Pablo Solari. (Andrés Piña/Photosport).

Algo que consiguió con una lección similar a la que les dejó a Lomónaco y Loyola. “Es normal que cuando un equipo hace una oferta, insuficiente para la gente del club, el jugador se ponga un poco mal o decaído anímicamente”, explicó Quinteros en junio de 2022. Con eso quiso graficar el estado con el que quedó Solari tras esa respuesta negativa.

El plan de mercado de Quinteros en Independiente… ¿se asimila a su actitud con Solari?

La opinión que tenía Gustavo Quinteros en aquel momento se asemeja mucho a la que dio en torno a Loyola y Lomónaco en Independiente por las intenciones que ambos jugadores tienen de una transferencia en el mercado de fichajes para confeccionar los planteles de 2026.

“Cuando me consultan, prefiero que se vaya a fin de temporada, no tengo problemas con eso. Reemplazar a Pablo no es fácil, juega como un refuerzo y es importante para el equipo. Esperamos que se recupere, se ponga bien y sea el que siempre fue”, apuntó Quinteros por aquel entonces.

Pablo Solari en acción ante el Campanil en el partido que salvó a Colo Colo del descenso. (Andrés Piña/Photosport).

El futuro le dio la razón al ex seleccionador de Ecuador y Bolivia. Solari no emigró a las Águilas y logró consolidarse en el Eterno Campeón, donde salió como protagonista de un negocio millonario. Y a River Plate, club de Argentina del que es hincha fanático.

Luego de su paso por la Banda Sangre, donde el Pibe anotó 30 goles y regaló 17 asistencias en 110 partidos, fue transferido al Viejo Continente: fichó en el Spartak Moscú de Rusia, donde todavía milita. Eso le significó a Colo Colo un ingreso de más de ocho millones de dólares. Habrá que ver si en el caso de Loyola y Lomónaco ocurre algo similar. Aunque ahí Quinteros se refirió a la grandeza de Independiente de Avellaneda.