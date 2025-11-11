Colo Colo todavía no termina la temporada, pero sus jugadores ya comienzan a interesar en algunos destinos. Uno de los que ha estado en vitrina en el Cacique es Alan Saldivia, quien estuvo a nada de partir a mitad de año y podría armar sus maletas para irse en 2026.

El zaguero estuvo en los planes del Houston Dynamo de la MLS y de Vasco da Gama del Brasileirao, lo que lo ha transformado en uno de los más exportables del actual plantel. Y si bien con Fernando Ortiz todavía no puede sumar minutos para mostrarse, ya hay un importante interesado.

En las últimas horas se conoció que el uruguayo puede estar viviendo sus últimos días en el Estadio Monumental. ¿La razón? Un viejo conocido lo está buscando para llevarlo nada menos que al fútbol argentino.

Gustavo Quinteros e Independiente quieren llevarse a Alan Saldivia de Colo Colo

Alan Saldivia estaría en la mira de un gigante sudamericano como Independiente. El Rojo está tras los pasos del defensor, pedido por Gustavo Quinteros, quien ya lo tuvo en Colo Colo.

Alan Saldivia está en la mira de Independiente y Colo Colo sigue atento el caso. Foto: Photosport.

Fue el sitio DaleAlbo el que dio a conocer la noticia que sacude al Cacique en el final de la temporada. Eso sí, el interés no cae nada de bien por los problemas internos. “Atraviesan una dura crisis económica y se ha convertido en una constante que no paguen sus transferencias“, explicaron.

Publicidad

Publicidad

Si bien la idea es no desarmar tanto al plantel, Colo Colo sí busca hacer caja para liberarse de algunos gastos importantes. En su última renovación quedó zanjado que puede partir por tres millones de dólares, lo que equivale al 50% de su pase.

ver también ¿Contra la U? La particular reflexión de Javier Correa a un año de la estrella 34 de Colo Colo

Gustavo Quinteros ha sido un hombre clave en la carrera de Alan Saldivia, a quién llevó al Cacique como un canterano y lo hizo debutar en Primera División. Algo que juega muy a su favor y más considerando que todavía no puede jugar con Fernando Ortiz.

Además, desde el cuadro argentino y el más ganador de Copa Libertadores, se ha interesado en Claudio Aquino pedido por el propio DT. De esta forma, serían dos las figuras que podrían tomar el avión al otro lado de la cordillera y así dejar en el pasado al Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad

Alan Saldivia se suma a las posibles salidas de Colo Colo para la temporada 2026. El Cacique puede hacer caja pero con un Independiente que ya ha tenido problemas económicos antes y las cosas no están como para regalar dinero en el Estadio Monumental.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia puede estar viviendo sus últimos días en Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 94 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha aportado con 3 asistencias y no tiene goles en los 7.887 minutos dentro de la cancha.

ver también Dos rivales directos: las tres finales que le quedan a Colo Colo para ir a Sudamericana 2026

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Alan Saldivia suma interesados en sus servicios mientras intenta dejar a Colo Colo en Copa Sudamericana. El Cacique vuelve a la cancha el fin de semana del 23 de noviembre cuando reciba a Unión La Calera con programación por definir.

Publicidad