El entrenador que quería Blanco y Negro para Colo Colo tras el despido de Jorge Almirón era Gustavo Quinteros, con quien tuvieron varias reuniones para negociar su retorno al Monumental.

Sin embargo, el argentino nacionalizado boliviano desechó la oferta y la concesionaria activó el plan B, por lo que contrataron al desconocido Fernando Ortiz.

Quinteros estuvo a nada de volver a Macul, pero no quiso y luego aceptó una propuesta para dirigir a Independiente de Avellaneda, club donde quiere tener a una figura del Cacique en 2026.

Gustavo Quinteros llama a Claudio Almirón para que juegue en Independiente

El gran fichaje de Colo Colo para 2025 fue el volante Claudio Aquino, quien llegó a Chile como el mejor volante del fútbol argentino, gracias a la gran campaña que hizo con Vélez de Quinteros.

En los albos no ha rendido como se esperaba, de hecho apenas ha marcado seis goles en 38 partidos. Pese a ello, Gustavo Quinteros lo quiere para Independiente.

En el programa Dale Albo AM el comunicador Edson Figueroa informó que el ex DT del Cacique tomó el teléfono y le ofreció al mediocampista jugar en el Rojo, pese a que tiene contrato vigente con ByN.

“A Claudio Aquino ya lo llamó Gustavo Quinteros, pero lo vuelvo a decir, Independiente es un club que no paga, que tiene varios problemas”, explicó el citado reportero.

“Esto lo sabe el entorno del futbolista. Hay que ver qué pasa a fin de año, pero sé que está cómodo acá”, agregó Figueroa.

Gustavo Quinteros se olvidó de los códigos y llamó a un jugador que pudo tener en Colo Colo para llevárselo a Independiente de Avellaneda.

