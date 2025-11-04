Comenzó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, participará en esta nueva edición, que ya tiene confirmado el canal que la transmitirá por televisión abierta.

Este torneo será el primero con el nuevo formato anual de 48 equipos, en lugar de los 24 que competían antes. La Roja Sub-17 contará con jóvenes talentos como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), entre otros.

¿Dónde ver a Chile vs. Francia EN VIVO por el Mundial Sub 17?

Chile vs. Francia se enfrentan este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de Chile , en el Aspire Zone – Pitch 7, en el marco de la primera jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV a través de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Además de Francia, Chile se medirán contra Uganda, el sábado 8 de noviembre y Canadá, el martes 11 de noviembre, con el objetivo de sumar victorias para clasificar a la siguiente etapa del certamen. En ambos encuentros, la transmisión comenzará a las 8:30 horas.

Nómina de la selección chilena sub 17 para el Mundial

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Excequiel Bustamante – Everton

Cristóbal Del Río – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo Colo

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Martín Jiménez – Audax Italiano

Mediocampistas

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Cristian Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O’Higgins

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU.

Delanteros