Hoy comienza la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025. La Selección Chilena, dirigida por Sebastián Miranda, participará en esta nueva edición, que ya tiene confirmado el canal que la transmitirá por televisión abierta.

Este torneo será el primero con el nuevo formato anual de 48 equipos, en lugar de los 24 que competían antes. La Roja Sub-17 contará con jóvenes talentos como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) y el arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), entre otros.

El canal que transmitirá los partidos del Mundial Sub 17 EN VIVO y GRATIS

CHV confirmó la transmisión de los imperdibles encuentros de la cita planetaria , comenzando con el partido inaugural que enfrentará al seleccionado local Qatar con su símil de Italia a las 12:20 horas del lunes 3 de noviembre.

Adicionalmente, la señal de Paramount dio a conocer que también transmitirá los tres encuentros en vivo de La Roja sub 17 , dirigido por Sebastián Miranda, ante los elencos de Francia, Uganda y Canadá por el grupo K del certamen planetario.

Los partidos del Mundial Sub 17 confirmados por CHV

Lunes 3 de noviembre

Partido inaugural entre Qatar vs. Italia a las 12:20 horas.

Miércoles 5 de noviembre

Chile vs. Francia a las 12:20 horas. (Comienza la transmisión a las 11:45 horas con la previa)

Sábado 8 de noviembre

Chile vs. Uganda a las 08:30 AM horas.

Martes 11 de noviembre