Semanas después de que llegara a su fin el Mundial Sub 20 de la FIFA celebrado en Chile, iniciará otra competencia plantearía de las categorías juveniles, se trata del Mundial sub 17, esta vez a jugarse en Qatar.
El certamen planetario es el primero que adopte el formato anual de 48 equipos, en lugar de las antiguas ediciones de 24 equipos y contará con la participación de La Roja juvenil, la que tiene en su plantilla a grandes jugadores como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) o el arquero de Coquimbo Unido, Vicente Villegas, entre otros.
Es en ese contexto donde CHV confirmó la transmisión de los imperdibles encuentros de la cita planetaria, comenzando con el partido inaugural que enfrentará al seleccionado local Qatar con su símil de Italia a las 12:20 horas del lunes 3 de noviembre.
¿Y La Roja? La señal de Paramount adicionalmente dio a conocer que también transmitirá los tres encuentros en vivo del seleccionado nacional sub 17, dirigido por Sebastián Miranda, ante los elencos de Francia, Uganda y Canadá por el grupo K del certamen planetario. Conoce todos los detalles, a continuación.
Los partidos del Mundial Sub 17 que CHV confirmó su transmisión:
Lunes 3 de noviembre
- Partido inaugural entre Qatar vs. Italia a las 12:20 horas.
Miércoles 5 de noviembre:
- Chile vs. Francia a las 12:20 horas. (Comienza la transmisión a las 11:45 horas con la previa)
Sábado 8 de noviembre:
- Chile vs. Uganda a las 08:30 AM horas.
Martes 11 de noviembre:
- Chile vs. Canadá a las 08:30 AM horas.
La Roja sub 17 debuta en el Mundial de la categoría ante Francia. (Foto: zidaneantonioyanez)
La nómina de la selección chilena sub 17 para el Mundial:
Arqueros
- Vicente Villegas – Coquimbo Unido
- Excequiel Bustamante – Everton
- Cristóbal Del Río – Universidad Católica
Defensas
- Bruno Torres – Colo Colo
- Alonso Olguín – Colo Colo
- Matías Orellana – Colo Colo
- Jaime Poblete – Universidad de Concepción
- Francisco Daza – Universidad Católica
- Martín Jiménez – Audax Italiano
Mediocampistas
- Joaquín Meneses – Universidad Católica
- Cristian Díaz – Colo Colo
- Sebastián Vargas – Santiago Wanderers
- Matías Paris – O’Higgins
- Nicolás Pérez – Deportes Temuco
- Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU.
Delanteros
- Ian Alegría – Palestino
- Javier Gutiérrez – O’Higgins
- Jhon Cortés – Universidad de Chile
- Yastin Cuevas – Colo Colo
- Amaro Pérez – Universidad Católica
- Zidane Yáñez – New York City/EE. UU.