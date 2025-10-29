Semanas después de que llegara a su fin el Mundial Sub 20 de la FIFA celebrado en Chile, iniciará otra competencia plantearía de las categorías juveniles, se trata del Mundial sub 17, esta vez a jugarse en Qatar.

El certamen planetario es el primero que adopte el formato anual de 48 equipos, en lugar de las antiguas ediciones de 24 equipos y contará con la participación de La Roja juvenil, la que tiene en su plantilla a grandes jugadores como Zidane Yáñez (New York City FC), Antonio Riquelme (Real Salt Lake) o el arquero de Coquimbo Unido, Vicente Villegas, entre otros.

Es en ese contexto donde CHV confirmó la transmisión de los imperdibles encuentros de la cita planetaria , comenzando con el partido inaugural que enfrentará al seleccionado local Qatar con su símil de Italia a las 12:20 horas del lunes 3 de noviembre.

¿Y La Roja? La señal de Paramount adicionalmente dio a conocer que también transmitirá los tres encuentros en vivo del seleccionado nacional sub 17, dirigido por Sebastián Miranda, ante los elencos de Francia, Uganda y Canadá por el grupo K del certamen planetario. Conoce todos los detalles, a continuación.

Los partidos del Mundial Sub 17 que CHV confirmó su transmisión:

Lunes 3 de noviembre

Partido inaugural entre Qatar vs. Italia a las 12:20 horas.

Miércoles 5 de noviembre:

Chile vs. Francia a las 12:20 horas. (Comienza la transmisión a las 11:45 horas con la previa)

Sábado 8 de noviembre:

Chile vs. Uganda a las 08:30 AM horas.

Martes 11 de noviembre:

Chile vs. Canadá a las 08:30 AM horas.

La Roja sub 17 debuta en el Mundial de la categoría ante Francia. (Foto: zidaneantonioyanez)

La nómina de la selección chilena sub 17 para el Mundial:

Arqueros

Vicente Villegas – Coquimbo Unido

Excequiel Bustamante – Everton

Cristóbal Del Río – Universidad Católica

Defensas

Bruno Torres – Colo Colo

Alonso Olguín – Colo Colo

Matías Orellana – Colo Colo

Jaime Poblete – Universidad de Concepción

Francisco Daza – Universidad Católica

Martín Jiménez – Audax Italiano

Mediocampistas

Joaquín Meneses – Universidad Católica

Cristian Díaz – Colo Colo

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers

Matías Paris – O’Higgins

Nicolás Pérez – Deportes Temuco

Antonio Riquelme – Real Salt Lake/EE. UU.

Delanteros