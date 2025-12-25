Es tendencia:
Inglaterra

DT de Brereton rompe el silencio tras críticas al chileno y lanza decidor mensaje: “Es el primero…”

En medio de los cuestionamientos, el técnico del chileno abordó su presente en el Derby County de Inglaterra.

Por Franco Abatte

Las críticas al delantero de La Roja no cesan en Inglaterra y su DT deja potente mensaje sobre su nivel.
Ben Brereton Díaz vuelve a estar en el centro de la conversación. El delantero chileno-inglés atraviesa un complejo momento en su actual equipo, Derby County, y su rendimiento ha sido duramente cuestionado por hinchas y medios de presa, tras una temporada en la que solo ha marcado un gol.

Ante este escenario, fue su propio entrenador quien decidió salir al paso de las críticas y respaldar públicamente al atacante de La Roja, dejando en claro que confía plenamente en su capacidad y que aún espera mucho más de él dentro de la cancha.

John Eustace respalda a Ben Brereton tras las críticas

El medio BBC Sport Derby informó en su cuenta de X sobre una entrevista realizada al director técnico de los “Rams”, John Eustace. En ese contexto, entre otros temas, el entrenador se refirió a Ben Brereton, delantero que acumula tres meses sin anotar.

En esa línea, Eustace lanzó un contundente mensaje para los detractores del chileno-inglés: “Sé que hay mucho más por venir de Ben”, señaló en primera instancia, para luego agregar: “Ben sería el primero en decir que también hay mucho más por venir”. De esta manera, entregó un mensaje directo que busca bajar la tensión y dar tranquilidad tanto al jugador como a su entorno.

Las palabras del técnico llegan en un momento clave para Brereton, quien no ha logrado la regularidad esperada, pero sigue siendo considerado una pieza importante dentro del plantel y también para el futuro de la selección chilena.

Lo cierto es que el momento del atacante no es el mejor y tampoco lo ayuda mucho su club, ya que la posición que ocupa actualmente Derby County en la tabla de la Championship (12° de 24) no hace más que aumentar la presión sobre el delantero.

Los números de Ben Brereton esta temporada

Ben Brereton Díaz ha tenido una temporada complicada en cuanto a cifras con Derby County. El chileno-inglés ha disputado un total de 19 partidos con el conjunto inglés -17 por Championship y dos por la EFL Cup-, anotando solo un gol para los “Rams”.

Tabla de posiciones de la Championship de Inglaterra

