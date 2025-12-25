Ben Brereton Díaz vuelve a estar en el centro de la conversación. El delantero chileno-inglés atraviesa un complejo momento en su actual equipo, Derby County, y su rendimiento ha sido duramente cuestionado por hinchas y medios de presa, tras una temporada en la que solo ha marcado un gol.

Ante este escenario, fue su propio entrenador quien decidió salir al paso de las críticas y respaldar públicamente al atacante de La Roja, dejando en claro que confía plenamente en su capacidad y que aún espera mucho más de él dentro de la cancha.

John Eustace respalda a Ben Brereton tras las críticas

El medio BBC Sport Derby informó en su cuenta de X sobre una entrevista realizada al director técnico de los “Rams”, John Eustace. En ese contexto, entre otros temas, el entrenador se refirió a Ben Brereton, delantero que acumula tres meses sin anotar.

En esa línea, Eustace lanzó un contundente mensaje para los detractores del chileno-inglés: “Sé que hay mucho más por venir de Ben” , señaló en primera instancia, para luego agregar: “Ben sería el primero en decir que también hay mucho más por venir” . De esta manera, entregó un mensaje directo que busca bajar la tensión y dar tranquilidad tanto al jugador como a su entorno.

Las palabras del técnico llegan en un momento clave para Brereton, quien no ha logrado la regularidad esperada, pero sigue siendo considerado una pieza importante dentro del plantel y también para el futuro de la selección chilena.

Lo cierto es que el momento del atacante no es el mejor y tampoco lo ayuda mucho su club, ya que la posición que ocupa actualmente Derby County en la tabla de la Championship (12° de 24) no hace más que aumentar la presión sobre el delantero.

Los números de Ben Brereton esta temporada

Ben Brereton Díaz ha tenido una temporada complicada en cuanto a cifras con Derby County. El chileno-inglés ha disputado un total de 19 partidos con el conjunto inglés -17 por Championship y dos por la EFL Cup-, anotando solo un gol para los “Rams”.

Tabla de posiciones de la Championship de Inglaterra

