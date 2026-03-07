Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Championship

Ben Brereton sigue dulce: vuelve a marcar por el Derby Country

El delantero chileno mueve las redes nuevamente en la Championship, justo en la previa de una nómina de la selección.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Ben Brereton sigue en llamas en la Championship.
© Getty ImagesBen Brereton sigue en llamas en la Championship.

Ben Brereton sigue moviendo redes en la Championship, donde esta jornada marcó un nuevo gol para el Derby County, en el compromiso ante el Sheffield Wednesday.

El delantero chileno fue el encargado de abrir el marcador en el encuentro, luego de una perfecta habilitación que lo hizo quedar mano a mano para definir de la mejor forma.

Un momento dulce para el jugador que lo podría extender a la Roja, si es nominado por el técnico Nicolás Córdova para la fecha FIFA de marzo, donde se jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Ben Brereton apunta a volver a la selección chilena. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

Ben Brereton apunta a volver a la selección chilena. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

“Nadie daba un peso”: Ben Brereton reparte palos por el renacer del Derby County

ver también

“Nadie daba un peso”: Ben Brereton reparte palos por el renacer del Derby County

¿Ben Brereton vuelve a la Roja?

Ben Brereton suma su sexto gol en la temporada en el Derby Country, que lo hace vivir un esperanzador momento con la idea de retomar su senda goleadora que lo hizo explotar hace algunos años.

La semana pasada ya había marcado ante el Blackburn Rovers, por lo que sigue su racha, esta vez en el encuentro en que ganan momentáneamente por un marcador de 2-1.

Publicidad

El reloj marcaba los 11 minutos cuando Brereton se fue contra la portería de Pierce Charles, donde no tuvo problemas en definir para salir a celebrar con todo su conquista.

Mira el gol de Brereton:

Tweet placeholder
Lee también
"Nadie...: Ben Brereton reparte palos por el renacer del Derby County
Chile

"Nadie...: Ben Brereton reparte palos por el renacer del Derby County

No va por TV: Así podrás ver Derby County vs Ipswich Town con Ben y Nuñez
Internacional

No va por TV: Así podrás ver Derby County vs Ipswich Town con Ben y Nuñez

"Big Ben" on fire: Postula a ser el MVP de enero en el ascenso inglés
Internacional

"Big Ben" on fire: Postula a ser el MVP de enero en el ascenso inglés

Tabilo vs. Medvédev: Horario y dónde ver Indian Wells
Tenis

Tabilo vs. Medvédev: Horario y dónde ver Indian Wells

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo