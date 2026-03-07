Ben Brereton sigue moviendo redes en la Championship, donde esta jornada marcó un nuevo gol para el Derby County, en el compromiso ante el Sheffield Wednesday.

El delantero chileno fue el encargado de abrir el marcador en el encuentro, luego de una perfecta habilitación que lo hizo quedar mano a mano para definir de la mejor forma.

Un momento dulce para el jugador que lo podría extender a la Roja, si es nominado por el técnico Nicolás Córdova para la fecha FIFA de marzo, donde se jugará ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Ben Brereton apunta a volver a la selección chilena. (Photo by Michael Regan/Getty Images)

¿Ben Brereton vuelve a la Roja?

Ben Brereton suma su sexto gol en la temporada en el Derby Country, que lo hace vivir un esperanzador momento con la idea de retomar su senda goleadora que lo hizo explotar hace algunos años.

La semana pasada ya había marcado ante el Blackburn Rovers, por lo que sigue su racha, esta vez en el encuentro en que ganan momentáneamente por un marcador de 2-1.

El reloj marcaba los 11 minutos cuando Brereton se fue contra la portería de Pierce Charles, donde no tuvo problemas en definir para salir a celebrar con todo su conquista.

Mira el gol de Brereton: