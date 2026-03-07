Tras su eliminación en semifinales de la Copa del Rey, el Athletic Club y el FC Barcelona vuelven rápidamente a la acción y se enfrentarán por la fecha 27 de LaLiga.

El cuadro de Bilbao necesita sumar para acercarse a los puestos de torneos internacionales: marcha noveno con 35 puntos, a cinco del Celta de Vigo. En tanto, el Barça busca dejar atrás la eliminación ante el Atlético de Madrid y seguir firme en la cima del torneo con 64 unidades, aprovechando los tropiezos del Real Madrid.

¿Dónde ver Athletic Club vs. Barcelona por LaLiga?

El enfrentamiento entre Athletic Club vs. Barcelona por la fecha 27 de la Liga de España se juega este sábado 7 de marzo desde las 17:00 horas de Chile en el Estadio de San Mamés, Bilbao.

El duelo entre el Barça y Rojiblancos será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Tabla de posiciones de LaLiga