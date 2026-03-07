El Tribunal de Disciplina le dio un duro golpe a Unión La Calera, al restar seis puntos en la tabla de posiciones, luego de una denuncia de Everton y Cobresal en la Liga de Primera 2026.

Ambos clubes reclamaron la alineación indebida de seis extranjeros en sus filas en los compromisos que disputaron en el inicio del torneo, lo que encendió la alarma.

Por lo mismo, luego de llevar la denuncia a Tribunales, decidieron quitarle los puntos al cuadro cementero, aunque con plazos claros para que puedan solicitar una apelación.

Esta jornada se conoció la primera respuesta de Unión La Calera, donde confirman que van por esa instancia en la Segunda Sala y no descartan llegar al TAS para recuperar los puntos.

La Calera perdió el viernes ante La Serena por 3-0, lo que complica más el panorama. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La Calera estira la denuncia hasta el TAS

Unión La Calera reaccionó por sus redes sociales a la sentencia del Tribunal de Disciplina, luego de la resta de seis puntos en la tabla de posiciones por la denuncia de Everton y Cobresal.

“Ante este fallo que, nuestra institución considera totalmente injusto y contrario a la normativa, el club desea enfatizar que ha cumplido con todas las normas establecidas en las bases del campeonato, las cuales fueron debidamente aprobadas en los respectivos Consejos de Presidentes”, explicaron.

“Frente a esto, Unión La Calera presentará la apelación respectiva ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina y, de ser necesario, ante el TAS”, dejan en claro sus pasos a seguir.

Revisa el comunicado de La Calera:

