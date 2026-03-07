Es tendencia:
Tabla: Coquimbo despierta con un Zavala crack y entierra a Huachipato que se duerme

El campeón venía de dos derrotas seguidas en línea y fue a Talcahuano para sumar tres puntos claves en la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo Unido ganó en el estadio CAP.
Coquimbo Unido ganó en el estadio CAP.

Hay situaciones que marcan las temporadas de los equipos. Al parecer el golpe de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Carabobo aún le duele a Huachipato, que ahora volvió a perder y se inclinó ante Coquimbo Unido.

Los Piratas venían de dos derrotas en línea y el campeón tambaleaba, sin embargo, se repuso a costa de los acereros en el estadio CAP con un sólido 3-1 por la sexta fecha de la Liga de Primera.

El equipo de Hernán Caputto despierta justo a tiempo y se lleva una victoria clave, en tanto, el entrenador Jaime García se empieza a complicar de a poco y ya tiene que enfrentar una mala negativa de tres partidos perdidos consecutivos.

Unión La Calera responde al Tribunal por la resta de puntos: llegarán hasta el TAS

Coquimbo gana un partido clave en el CAP

Coquimbo Unido se puso arriba en la cuenta muy temprano gracias al juvenil Martín Mundaca (5′), quien aprovechó un horror defensivo de los locales para poner la primera estocada.

Los dueños de casa buscaban el empate y le dejaron espacios a los visitantes, que llegaron al segundo en los 73 minutos, mediante un lindo zurdazo al ángulo de Alejandro Azócar, tras una jugada por la derecha de Luis Riveros.

Se pensaba que el resultado estaba cerrado, sin embargo, en los 90′ llegó un “penal VAR” a favor de los acereros, que transformó en gol Lionel Altamirano, pero no les alcanzó para luego llegar al empate.

Es más, en el último minuto del tiempo agregado llegó el tercero para Coquimbo, a través de su gran refuerzo, Cristián Zavala, quien anotó su primer gol de la temporada.

Coquimbo Unido se repone y llega a los 9 puntos, los mismos que tiene Huachipato, no obstante, los de Talcahuano no pueden sumar unidades en las últimas dos fechas.

Drástico cambio en la cima y en el descenso: así queda la tabla tras el fuerte castigo a Unión La Calera

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

