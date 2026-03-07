Hay situaciones que marcan las temporadas de los equipos. Al parecer el golpe de la eliminación de la Copa Libertadores a manos de Carabobo aún le duele a Huachipato, que ahora volvió a perder y se inclinó ante Coquimbo Unido.

Los Piratas venían de dos derrotas en línea y el campeón tambaleaba, sin embargo, se repuso a costa de los acereros en el estadio CAP con un sólido 3-1 por la sexta fecha de la Liga de Primera.

El equipo de Hernán Caputto despierta justo a tiempo y se lleva una victoria clave, en tanto, el entrenador Jaime García se empieza a complicar de a poco y ya tiene que enfrentar una mala negativa de tres partidos perdidos consecutivos.

Coquimbo gana un partido clave en el CAP

Coquimbo Unido se puso arriba en la cuenta muy temprano gracias al juvenil Martín Mundaca (5′), quien aprovechó un horror defensivo de los locales para poner la primera estocada.

Los dueños de casa buscaban el empate y le dejaron espacios a los visitantes, que llegaron al segundo en los 73 minutos, mediante un lindo zurdazo al ángulo de Alejandro Azócar, tras una jugada por la derecha de Luis Riveros.

Coquimbo Unido sumó una importante victoria de visita. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Se pensaba que el resultado estaba cerrado, sin embargo, en los 90′ llegó un “penal VAR” a favor de los acereros, que transformó en gol Lionel Altamirano, pero no les alcanzó para luego llegar al empate.

Es más, en el último minuto del tiempo agregado llegó el tercero para Coquimbo, a través de su gran refuerzo, Cristián Zavala, quien anotó su primer gol de la temporada.

Coquimbo Unido se repone y llega a los 9 puntos, los mismos que tiene Huachipato, no obstante, los de Talcahuano no pueden sumar unidades en las últimas dos fechas.

