El Campeonato Nacional comenzará con todo la primera jornada del año y este viernes parte la Fecha 6 del torneo, con equipos que buscarán ir sumando puntos desde ya para ir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde al clásico duelo de campeones que se realiza tradicionalmente en la primera fecha.

El partido que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir este 2026 de forma gratuita un partido po r jornada será Canal 13 y en la F echa 6 del torneo nacional el duelo será este sábado 21 de febrero, transmitirá el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido , a partir de las 12:00 horas en el Estadio Huachipato.

La señal de TV en este caso será Canal 13 (13.1 digital), de forma online a través 13.cl, Deportes 13 y la señal 2 de T13 en Vivo.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

VTR: 56 (SD)

Claro: 92 (SD) – 592 (HD)

Movistar: 601 (SD)

VTR: 781 (HD)

Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

Programación Fecha 6 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 6 DE MARZO

Deportes La Serena vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Estadio La Portada.

– 18:00 horas, en el Estadio La Portada. Deportes Concepción vs. Ñublense – 20:30 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

SÁBADO 7 DE MARZO

Huachipato vs. Coquimbo Unido – 12:00 horas, en el Estadio Huachipato.

– 12:00 horas, en el Estadio Huachipato. Everton vs. Deportes Limache – 12:00 horas, en el Estadio Sausalito.

– 12:00 horas, en el Estadio Sausalito. Audax Italiano vs. Colo Colo – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

– 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida. O’Higgins vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio El Teniente.

DOMINGO 8 DE MARZO

Palestino vs. Cobresal – 20:30 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

LUNES 9 DE MARZO