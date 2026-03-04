Nacido en Coquimbo como futbolista, pero con pasos por equipos como Palestino, Ñublense e Iquique, un experimentado defensa dice adiós. Con incendiario post, a sus 35 años cuelga los botines Enzo Guerrero.

El ex seleccionado Sub 20 en 2011 defendió a Provincial Ovalle el 2025, tras saltar desde Deportes La Serena. Pero recientemente avisó que no va más como jugador mediante sus redes sociales.

“Hoy después de 18 años he tomado una de las decisiones difíciles en mi vida… Me voy con la tranquilidad que donde estuve trate de dar siempre lo mejor. A veces resultó, a veces no, pero era parte de ello…”, fue parte de su mensaje.

Su dura crítica a los representantes en el fútbol de Chile

Enzo Guerrero anunció su retiro del fútbol con tremendo palo a los agentes que se instalaron en el fútbol chileno. El ahora ex defensa de 35 años le dio con todo a los representantes entre las razones de su adiós.

“Me toca dar un paso al costado de esta profesión. No era la manera que me hubiera gustado, pero es lo que me tocó, aún tenía tanto para dar pero lamentablemente el fútbol se ha ido ensuciando año tras año”, criticó.

Pero no se quedó ahí, ya que el ex Coquimbo y La Serena siguió disparando en sus redes diciendo que “ya no es el esfuerzo, ya no es la perseverancia, ya no es el profesionalismo, ya no es la temporada que tengas o el cómo eres como jugador”.

“Ahora las cosas cambiaron. El que tiene representante tiene club o juega y ante eso no se puede hacer nada. Los que estamos metidos sabemos que es así”, cerró Enzo Guerrero.

