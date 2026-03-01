Tiene 16 años, reemplazó a Diego Sánchez y ahora sueña con ser titular en Coquimbo Unido: “El inicio…”

Coquimbo Unido sufrió una dura caída en la Liga de Primera. En la fecha 5, el cuadro pirata fue derrotado por Deportes Concepción por la cuenta mínima. El tanto de Leo Valencia de penal fue suficiente para que el “lila” sume sus primeros tres puntos y acaba con el invicto de 19 partidos que mantenía el aurinegro en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Para peor, en el cierre del partido Diego Sánchez recibió la roja directa al intentar cortar un contraataque de Aldrix Jara. Lo que provocó la salida del “Mono” y que podría perderse los partidos ante Huachipato y la U. Pero Coquimbo encontró en sus alternativas una nueva joya de proyección.

Es que Diego Villegas con solo 16 años fue el encargado de reemplazar al experimentado portero. Sin embargo, el joven seleccionado nacional respondió y dio muestras de su categoría. En solo ocho minutos en cancha tuvo dos tapadas y realizó tres pases correctos.

Lo que desató aplausos en la hinchada de Coquimbo y hasta fue destacado por Gonzalo Fouillioux. “Ojalá sea el inicio de algo grande lo de Vicente Villegas, debutando a los 16 años, ya con contrato profesional. En las selecciones juveniles ha demostrado enormes condiciones”, recalcó el periodista de TNT Sports.

La proyección de Diego Villegas

Es que el portero Diego Villegas ha dado que hablar ya que fue convocado al Mundial Sub 17 del 2025. Inclusive Con 15 años firmó con Coquimbo Unido, siendo el jugador más joven que logra su contrato profesional.

Por lo mismo, se ponen las fichas en su proyección. “No fue lo que esperábamos, pero es una oportunidad más de volver a empezar. Contento por ti y espero que sea el inicio de una hermosa carrera”, recalcó Jorge Spinace, el preparador de arqueros aurinegro.

“Un difícil momento del partido, pero un recuerdo para toda la vida fue el que se llevó Vicente Villegas Talamilla, joven arquero AURINEGRO forjado en el crisol de fuego, al ingresar a defender al PIRATA este mediodía. ¡Solo 16 años y respondió de forma notable!”, destacaron en la cuenta oficial de Coquimbo Unido. Publicación que contó con el apoyo de Nicolás Córdova -que lo conoce en la selección- y Diego Sánchez, con quien ve a su heredero en el arco.

