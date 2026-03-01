Un nuevo estreno se tomará próximamente la plataforma de Prime Video con una historia que retrata los inicios del detective más famoso del mundo. Young Sherlock, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin en el papel de Sherlock Holmes, presenta una historia marcada por misterio, acción e irreverencia.

Con el ingenio y la energía que caracterizan a las adaptaciones cinematográficas de Guy Ritchie, Young Sherlock propone una explosiva reinterpretación de los años formativos del personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle.

En esta versión ambientada en Oxford de la década de 1870, Sherlock es un joven impulsivo y sin filtros, que se ve envuelto en un caso de asesinato que pone en riesgo su libertad. Su primera investigación destaca una conspiración de alcance internacional que cambiará su vida para siempre.

Protagonistas de Young Holmes adelanta el estreno

Hero Fiennes Tiffin quien da vida al reconocido detective y Zine Tseng que interpreta a la princesa Gulun Shou’an entregaron detalles del estreno.

Acerca de cómo será ver a Sherlock con una nueva versión en pantalla y el origen de su gran carrera, Hero señaló: “Creo que cuando cuentas cualquier historia o historia de origen, es interesante ver cómo un personaje se convierte en quien es”, señalaron en conversación con RedCarpet.

“Para un personaje tan excepcional y fuera de lo común como el Sherlock Holmes desarrollado que todos conocemos y amamos, es aún más interesante ver cómo ha llegado a ser ese personaje”.

“Así que creo que el mayor reto, pero también algo que encontré muy disfrutable y que creo que el público también disfrutará, es ver a Sherlock y, con suerte, si lo he ubicado bien, verlo crecer hasta convertirse en el Sherlock que todos conocemos”.

Añadiendo que los fans también podrán ver “las diferencias y las brechas entre él y su yo anterior, pero también ver las cualidades innatas que siempre están arraigadas, como su curiosidad y asombro naturales”.

La intensa preparación física de los protagonistas de Young Sherlock

Por otra parte, Zane que interpreta a la princesa Gulun Shou’an en la producción, detalló sobre la fiscalidad de su papel. “Empecé como aprendiz amateur de kung fu antes de darme cuenta de que me adentraba en este mundo de Sherlock Holmes.

“Tuve el privilegio de trabajar con el equipo de especialistas de Guy Ritchie, y Hero también es extremadamente capaz físicamente. Practicamos mucho dentro y fuera del set, y la coreografía fue creada por el increíble equipo de especialistas de Guy Ritchie”.

“Son una mezcla de todas las formas de arte de la lucha, incluyendo armas. Recuerdo que Hiro dijo que no le gustaba ver escenas de acción si solo eran de acción. Pero las escenas se crearon tienen una fuerte textura narrativa y una implicación emocional. Así que vi que las escenas estaban bien hechas y merecían un aplauso”.

Ante esto, Hero destaca la importancia de la acción en la producción. “Solo quiero añadir rápidamente que creo que las escenas de acción y las escenas íntimas son muy similares en el sentido de que no son entretenidas ni impactantes si no les das algún tipo de historia, les das más significado y las haces más diferentes entre sí”.

“Y creo que eso es lo que hace que las escenas de acción de Guy Ritchie sean tan buenas: siempre tienen más que solo dos personas peleando. Siempre hay un ángulo emocional o dinámica un poco más compleja y, por si fuera poco, Zine es extremadamente hábil con las patadas altas”

Las sorpresas del estreno de Young Holmes

Joseph Fiennes, reconocido actor británico, es parte de la serie, donde Hero reveló cómo fue la experiencia de trabajar con su tío. “Fue como tener una lista de deseos. Desde que empecé a actuar, he estado muy agradecido con mis familiares que están en la industria; gracias a ellos tuve las primeras oportunidades”.

“Y una vez que me adentré en el mundo del espectáculo gracias a ellos, quise abrirme mi propio camino, cometer errores, aprender cosas por mi cuenta y simplemente practicar y, sí, abrirme camino. Así que trabajar con Joe después de haber trabajado yo mismo por separado me pareció un momento realmente oportuno”.

“Fue gracioso porque al principio de un trabajo, no tienes mucha confianza, tienes todo este síndrome del impostor, luego empiezas a construir tu confianza y luego cuando Joe llegó a mitad de temporada, toda la confianza se fue porque era como, quiero enorgullecer al tío Joe”.

“Quiero demostrarle que soy bueno y así que fue bastante gracioso, pero muy rápidamente, la confianza regresó, él es un gran apoyo y realmente disfruté trabajando con él”.

Por su parte, Zane también profundizó en lo que significó para ella ser parte del universo del reconocido detective. “Fue divertido. Me sentí increíblemente bien sin el estrés de asumir este nuevo personaje, que además es de nueva creación”.

“Me sentí agradecida de entrar en esto como mi personaje, una mujer fuerte con la fuerza para poner este mundo patas arriba. Me siento feliz y capaz. Y aquí, Guy Ritchie tiene un estilo muy distintivo”.

Revisa el tráiler a continuación

El amor de Hero Fiennes Tiffin por el West Ham

El amor del jugador por la escuadra de la Premier League no es un secreto para nadie, donde incluso participó en el Torneo Mundial de Fútbol 7v7 compartiendo canchas con históricos del equipo.