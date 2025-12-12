Dímelo Bajito, la esperada producción de Prime Video, llegó finalmente a la pantalla con su primera entrega, donde Mercedes Ron vuelve a llevar a los espectadores por un viaje cargado de drama, pasión y secretos.

La historia sigue a tres amigos de infancia, Kami (Alicia Falcó), Thiago (Fernando Lindez) y Taylor (Diego Vidales), que tras años sin verse, se reencuentran luego de que un terrible suceso los separó por un largo tiempo.

Mercedes Ron se sincera sobre el estreno de Dímelo Bajito

La autora, que también escribió el éxito de la saga “Culpables”, se refirió en conversación con Redgol como ha sido llegar a la pantalla con una nueva producción.

“Pues la verdad que sigo sin creérmelo, o sea, ya tengo varias pelis adaptadas y sigo viviéndolo todo con la misma ilusión, con la misma emoción, con el mismo miedo”.

La tensión entre Kami y los hermanos Di Bianco marca la primera parte de la saga.

Añadiendo que “estoy tan orgullosa de esta película, tan contenta de la adaptación que no puedo esperar a que la gente la vea y poder comentar y poder ver qué piensan”.

Asimismo, habla de la complejidad de este triángulo amoroso entre Thiago, Kami y Taylor, ya que los lectores de la novela experimentan una confusión similar a la de la protagonista, revelando que esa era la intención inicial.

“Al 100%. De hecho, en el libro incluso hay capítulos desde el punto de vista de cada uno de los tres”.

“Mi reto como escritora era que la persona que leyera el libro, pues tuviera la misma incógnita que Kami, que no supiera con quién quedarse”, señaló Ron.

Mercedes también aborda los tópicos que toca Dímelo Bajito. “Yo creo que lo que la diferencia, al igual que el resto de mis libros, es que tienen una subtrama de misterio, de acción. En este caso, la primera parte de Dímelo tiene una carga emocional muy fuerte”.

Añadiendo la importancia de las figuras literarias, como los flashbacks, para potenciar la historia. “La incógnita de qué fue lo que pasó, que te tiene enganchado toda la película. Creo que es muy diferente”.

El regreso de los hermano Di Bianco marca la primera parte de Dímelo Bajito

“Y también el tono de la peli, que es juvenil, pero también es más madura, es más adulta. Creo que puede verla también una persona más mayor. No está simplemente enfocado al adolescente, sino que a un público más amplio”, puntualizó la autora.

Sobre cómo ha sido para ella confiar en que la adaptación en la pantalla se hará de la forma que ella lo creo en el papel, comenta que “lo llevé peor en Culpa porque era la primera vez que me adaptaban un libro. No sabía muy bien a lo que me enfrentaba, no conocía los equipos como los conozco ahora. Ahora mi relación con Prime Video es mucho más estrecha, mucho más cercana”.

“Tengo confianza para levantar el teléfono y decir, ‘oye, mira, esto no estoy convencida, esto no me gusta. A ver si podemos cambiar algo’. Y me escuchan y me tienen muy presente y eso es increíble”.

La autora también se sincera sobre el proceso emocional de escribir estas historias. “Yo creo que el más desafiante va a ser la tercera parte de Dímelo. Trata un tema muy complejo, muy duro, mucha gente no se lo espera y tengo ganas de abordar lo que sucede en esa parte”.

Fernando Lindez interpreta a Thiago

“Y, bueno, a mí como escritora también fue complicado de escribir, pero mi intención es que se abra una conversación y que se hable de temas que, desgraciadamente, están a la orden del día”, puntualizó.

La preparación deportiva para los actores de Dímelo Bajito

En conversación con Marie Claire México, los actores hablaron sobre su entrenamiento para caracterizar a los personajes que son atletas.

“En la primera hubo muchísima preparación, yo hice basket y baile. De repente dos deportes nuevos para mí y fue muy divertido. Yo creo que fue un reto y nos ayudó como a conectar a tope con los personajes. Diego y yo jugando juntos al baloncesto, era muy Taylor y Kami’, detalla Alicia Falcó.

Por su parte, Diego Vidales añadió: “Aparte de ayudarnos a entrar más en el personaje, fue también un reto personal y también a descubrir un deporte más, o sea, me lo paso bien. Había jugado con mis amigos, pero no a un nivel profesional para nada. La verdad es que yo valoro mucho la experiencia”.