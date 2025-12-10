Fallout está cada vez más cerca de regresar a la pantalla con su esperada segunda temporada, luego de que Lucy y Norm conocen la verdad detrás de la guerra y luego de que Maximus es aclamado como el Caballero Máximo.

La nueva temporada retoma los hechos ocurridos tras el épico cierre de la primera entrega y llevará a la audiencia a través del yermo del Mojave rumbo a la icónica ciudad postapocalíptica de New Vegas con Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins y Kyle MacLachlan en los roles principales.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Fallout?

Los esperados ocho episodios debutarán el 17 de diciembre, con un lanzamiento semanal hasta el final de la temporada el 4 de febrero del 2026. La producción estará disponible exclusivamente en Prime Video para más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

La serie se acerca al estreno de su nueva temporada/Getty Images for Prime Video)

El amor por el deporte de los protagonistas

Kyle MacLachlan tenía como uno de sus grandes sueño ser golfista profesional, deporte que continúa practicando donde incluso ha participado en el campeonato Alfred Dunhill.

El actor es un amante del golf y ha participado en distintos torneos. (Photo by Ross Kinnaird/Getty Images

Publicidad

Publicidad

El conocido actor, también fue parte de la Universidad de Washington, donde apoya constantemente al equipo de fútbol.

Por su parte, Aaron Moten, tuvo una gran carrera en el deporte durante su adolescencia y reveló, en conversación con Yahoo hace algunos meses, que un profesor se le acercó y le pidió ser parte de obra de teatro, sumergiéndose así en su otra gran pasión: El teatro.

Publicidad

Publicidad

Pero además, en redes sociales ha publicado imágenes practicando deportes, entre ello el basquetbol, una variación del deporte que práctica su personaje en la serie, donde incluso se bromeó en la presentación de la serie sobre Moten siendo descrito como un “jugador profesional de baloncesto”.

Asimismo, Ella Purnell a través de sus redes asistió al partido de la MLB de los Dodgers hace algunos meses.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, Walton Goggins es un fan de la NFL. Mostrando su apoyo a los Dallas Cowboys, apareciendo en un video para preparar el escenario para un gran partido (Cowboys vs. Lions en Thursday Night Football a fines de 2025).