¡Atención Gamers! 🎮 PlayStation anunció los nuevos juegos que se sumarán al Catálogo de PlayStation Plus Extra y Deluxe en el mes de diciembre, con una tanda marcada por grandes producciones, acción intensa y experiencias narrativas de primer nivel.

Encontraremos clásicos modernos como Assassin’s Creed Mirage y acción de fantasía oscura con Wo Long: Fallen Dynasty, hasta grandes títulos de aventura como Granblue Fantasy: Relink y el singular Skate Story. Mientras tanto, los suscriptores Deluxe podrán disfrutar de la acción arcade de Soulcalibur III.

Pero eso no es todo, a continuación, te invitamos a revisar todos los destacados juegos que podrás disfrutar según tu plan.

Las grandes novedades de diciembre en PS Plus

En el comunicado de PlayStation, la empresa informó que para Latinoamérica llegará un total de diez títulos en el Catálogo de juegos, nueve de ellos para las suscripciones Extra y Deluxe y otro habilitado para suscriptores Premium/Deluxe en adelante. Conoce el detalle de cada título, a continuación.

Podrás disfrutar de todos estos títulos y mucho más a partir del próximo martes 16 de diciembre en la lista del Catálogo de juegos de PlayStation Plus, a excepción de Skate Story, que se lanzará el lunes 8 de diciembre.

PlayStation Plus Extra y Deluxe – Catálogo de juegos

Assassin’s Creed Mirage — PlayStation 4 y PlayStation 5

— PlayStation 4 y PlayStation 5 Wo Long: Fallen Dynasty — PlayStation 4 y PlayStation 5

— PlayStation 4 y PlayStation 5 Skate Story — PlayStation 5

— PlayStation 5 Granblue Fantasy: Relink — PlayStation 4 y PlayStation 5

— PlayStation 4 y PlayStation 5 Planet Coaster 2 — PlayStation 5

— PlayStation 5 Cat Quest III — PlayStation 4 y PlayStation 5

— PlayStation 4 y PlayStation 5 Lego Horizon Adventures — PlayStation 5

— PlayStation 5 La Patrulla Canina: Grand Prix — PlayStation 4 y PlayStation 5

— PlayStation 4 y PlayStation 5 PAW Patrol World – La Patrulla Canina — PlayStation 4 y PlayStation 5

PlayStation Plus Deluxe

Soulcalibur III — PlayStation 4 y PlayStation 5

Adicionalmente, en México podrás usar una promoción de créditos de películas de Sony Pictures Core desde el 11 de diciembre al 12 de enero.

¿Qué es y cuánto cuesta PlayStation Plus?

PlayStation Plus es una suscripción mensual que ofrece, entre otras cosas, juegos gratis mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos dependiendo del tipo de plan que poseas.

Actualmente, hay 3 tipos de planes de suscripciones para el servicio con distintos niveles de ventajas y precios, estos son Essential, Extra y Deluxe. Los valores son los siguientes:

Essential Extra Deluxe Precio mensual US$7.99. Precio mensual US$11.99. Precio mensual US$13.99. Precio trimestral US$20.99. Precio trimestral US$33.99. Precio trimestral US$39.99. Precio anual US$64.99. Precio anual US$107.99. Precio anual US$124.99.

Suscríbete a uno de estos planes ingresando ahora al sitio playstation.com y elige el plan que más se adapte a tu bolsillo y gustos.