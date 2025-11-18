¡Atención gamers! Nintendo finalmente reveló las nuevas fechas del Nintendo Mall Tour Latinoamérica 2025 en Chile, luego de que el evento originalmente programado para el 18 de noviembre tuviera que ser pospuesto. La compañía japonesa anunció mediante un comunicado que la experiencia se realizará entre este viernes 21 y el domingo 30 de noviembre de 2025 en Mallplaza Vespucio , comuna de La Florida, en Santiago.

Durante el recorrido, los asistentes podrán jugar títulos recientes de Nintendo Switch y de la nueva consola Nintendo Switch 2, incluyendo demos y estrenos muy esperados como Super Mario Galaxy, Mario Kart World y Donkey Kong Bananza.

Eso no es todo, porque adicionalmente se habilitarán zonas de juego adaptadas para todas las edades, con entrada completamente gratuita y habrá un tour que contará con actividades especiales, regalos exclusivos, concursos y sesiones de fotos con personajes icónicos como Mario y Donkey Kong.

Una experiencia pensada para familias, fans de larga data y nuevos jugadores.

La gran ‘N’ confirmó que Chile será una de las paradas oficiales de la gira, que también visitará Argentina, México, Colombia, Perú y Brasil, reuniendo un total de 14 centros comerciales en toda la región. El objetivo es reforzar su presencia en Latinoamérica y celebrar junto a sus seguidores la temporada de fin de año.

Los visitantes podrán llevarse pósters, calcomanías y obsequios especiales, mientras que la compañía recomienda seguir las redes sociales oficiales para conocer horarios, sorpresas y eventuales actualizaciones.

Nintendo Mall Tour 2025: Fechas confirmadas en Chile

Mallplaza Vespucio – Santiago: Ubicado en Av. Vicuña Mackenna Ote. 7110, La Florida. 21 al 30 de noviembre de 2025

El evento promete convertirse en una de las actividades familiares y gamer más esperadas del año. Prepárate para jugar, sacarte fotos y vivir el mundo de Nintendo como nunca antes se ha vivido aquí en Chile.