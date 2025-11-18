Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Minuto a minuto: La Roja de Córdova cierra el 2025 con el amistoso contra Perú en Rusia

Tras vencer a Rusia, la selección chilena busca un nuevo triunfo amistoso al verse las caras nuevamente contra Perú. Esta vez el Clásico del Pacífico se juega en el país euroasíatico.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
La Roja se vuelve a enfrentar a Perú en un amistoso, ahora en Rusia.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa Roja se vuelve a enfrentar a Perú en un amistoso, ahora en Rusia.

La selección chilena vuelve a la acción y esta tarde enfrenta a Perú en duelo amistoso, un nuevo Clásico del Pacífico, con La Roja y los incaicos sanando heridas y cimentando el camino al Mundial 2030.

Fuerte crítica contra Nicolás Córdova por “ratonil” con la Roja: “¿La gente va a aguantar?”

ver también

Fuerte crítica contra Nicolás Córdova por “ratonil” con la Roja: “¿La gente va a aguantar?”

El equipo nacional, aún dirigido por Nicolás Córdova como DT interino, viene de derrotar a Rusia por 0-2. Días antes los euroasiáticos igualaron 1-1, precisamente contra Perú.

El segundo y último amistoso de la fecha FIFA, que cierra el 2025, aparece además como una revancha del amistoso jugado recientemente en octubre, con triunfo por 2-1 de Chile ante Perú, en el estadio Bicentenario de La Florida.

La Roja rompe corazones: influencer rusa se declara enamorada de un jugador de la selección chilena

ver también

La Roja rompe corazones: influencer rusa se declara enamorada de un jugador de la selección chilena

Minuto a minuto de Chile contra Perú:

Publicidad

Formación confirmada de Chile

Está apurado Nico Córdova: restando más de hora y media para el duelo, Chile confirmó formación.

Vigouroux no sale del arco, pero hay debut de Francisco Salinas.

Camarín listo de Chile

Así luce el vestuario de La Roja en el estadio Fisht de Sochi:

Probable formación de Chile

Chile tendría sorpresa en el arco y formaría ante Perú con Thomas Gillier en portería; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola y Javier Altamirano en mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton Díaz y Lucas Cepeda en ataque.

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. Comenzamos la previa del partido amistoso entre la selección chilena y Perú. Acompáñanos en la espera y en el minuto a minuto durante el partido que cierra el 2025 para La Roja.

Lee también
Rangers vs. San Marcos de Arica: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso
Chile

Rangers vs. San Marcos de Arica: el canal que transmitirá la liguilla de ascenso

Córdova se vuelve loco: la formación ultra ofensiva de Chile vs Perú
Selección Chilena

Córdova se vuelve loco: la formación ultra ofensiva de Chile vs Perú

Confirman el partido en que Matías Fernández vuelve al fútbol
Chile

Confirman el partido en que Matías Fernández vuelve al fútbol

El inesperado trueque que podría ocurrir entre la UC y Coquimbo Unido
Universidad Católica

El inesperado trueque que podría ocurrir entre la UC y Coquimbo Unido

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo