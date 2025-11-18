La selección chilena vuelve a la acción y esta tarde enfrenta a Perú en duelo amistoso, un nuevo Clásico del Pacífico, con La Roja y los incaicos sanando heridas y cimentando el camino al Mundial 2030.

ver también Fuerte crítica contra Nicolás Córdova por “ratonil” con la Roja: “¿La gente va a aguantar?”

El equipo nacional, aún dirigido por Nicolás Córdova como DT interino, viene de derrotar a Rusia por 0-2. Días antes los euroasiáticos igualaron 1-1, precisamente contra Perú.

El segundo y último amistoso de la fecha FIFA, que cierra el 2025, aparece además como una revancha del amistoso jugado recientemente en octubre, con triunfo por 2-1 de Chile ante Perú, en el estadio Bicentenario de La Florida.

ver también La Roja rompe corazones: influencer rusa se declara enamorada de un jugador de la selección chilena

Minuto a minuto de Chile contra Perú: