Iván Román jugó su tercer partido como titular por la selección chilena. Anteriormente lo había hecho ante Brasil, en eliminatorias, y frente a Rusia en el amistoso del sábado pasado.

Lamentablemente, tuvo una actuación que le servirá para sacar muchas lecciones, pues fue el villano en el primer tiempo del duelo amistoso jugado ante Perú, en Sochi.

A los 32′ minutos, amortiguó de mala manera una pelota en la salida de la defensa chilena tras un pase de Marcelino Núñez. El control se le fue muy largo, por lo que el peruano Alex Varela recuperó en una presión alta.

Román fue expulsado en Chile

La falta de Román ante Perú

Ante la desesperación, Román lo tomó suavemente de la cintura al atacante para provocar el penal que era evidente. El problema es que hubo doble castigo.

El juez ruso Kirill Levnikov expulsó al defensor formado en Palestino, a pesar de que existe una regla de que no debe ser mostrada tarjeta roja a un defensor cuando comete penal si la infracción no es vehemente. La ley del “doble castigo” que le llaman.

Publicidad

Publicidad

ver también Gigante mundial casi deja a Pellegrini en ridículo con su fichaje estrella: “Le había dado mi palabra al Betis”

A pesar de los reclamos de Gabriel Suazo, el capitán de Chile, el defensor de 19 años se fue al camarín tras sufrir su primera expulsión defendiendo a la Roja, la que de seguro le servirá de aprendizaje.

El penal fue convertido por el mismo Valera, haciendo aún más dura la falla que se mandó Román, que debe levantar cabeza y entender que después de los errores hay que levantarse pues tiene un gran futuro.

Tweet placeholder

Publicidad