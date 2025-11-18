Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Amistoso

A levantarse Iván Román: se manda un condoro muy grande provocando penal y expulsión

El joven defensor de la selección chilena cometió un error ante Perú que seguramente le servirá de aprendizaje para su carrera.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Iván Román cometió un error del que seguramente sacará lecciones
© CHVIván Román cometió un error del que seguramente sacará lecciones

Iván Román jugó su tercer partido como titular por la selección chilena. Anteriormente lo había hecho ante Brasil, en eliminatorias, y frente a Rusia en el amistoso del sábado pasado.

Lamentablemente, tuvo una actuación que le servirá para sacar muchas lecciones, pues fue el villano en el primer tiempo del duelo amistoso jugado ante Perú, en Sochi.

A los 32′ minutos, amortiguó de mala manera una pelota en la salida de la defensa chilena tras un pase de Marcelino Núñez. El control se le fue muy largo, por lo que el peruano Alex Varela recuperó en una presión alta.

Román fue expulsado en Chile

Román fue expulsado en Chile

La falta de Román ante Perú

Ante la desesperación, Román lo tomó suavemente de la cintura al atacante para provocar el penal que era evidente. El problema es que hubo doble castigo.

El juez ruso Kirill Levnikov expulsó al defensor formado en Palestino, a pesar de que existe una regla de que no debe ser mostrada tarjeta roja a un defensor cuando comete penal si la infracción no es vehemente. La ley del “doble castigo” que le llaman.

Publicidad
Gigante mundial casi deja a Pellegrini en ridículo con su fichaje estrella: “Le había dado mi palabra al Betis”

ver también

Gigante mundial casi deja a Pellegrini en ridículo con su fichaje estrella: “Le había dado mi palabra al Betis”

A pesar de los reclamos de Gabriel Suazo, el capitán de Chile, el defensor de 19 años se fue al camarín tras sufrir su primera expulsión defendiendo a la Roja, la que de seguro le servirá de aprendizaje.

El penal fue convertido por el mismo Valera, haciendo aún más dura la falla que se mandó Román, que debe levantar cabeza y entender que después de los errores hay que levantarse pues tiene un gran futuro.

Tweet placeholder
Publicidad
Lee también
El canal que anuncia la transmisión de la recta final del Brasileirao
Internacional

El canal que anuncia la transmisión de la recta final del Brasileirao

El terremoto de la U pasa la cuenta: "Álvarez queda en el aire"
U de Chile

El terremoto de la U pasa la cuenta: "Álvarez queda en el aire"

¡Increíble definición! Irak va al repechaje con gol a los 107
Internacional

¡Increíble definición! Irak va al repechaje con gol a los 107

Ex Colo Colo recuerda su salida del club: "Sin darme explicaciones"
Colo Colo

Ex Colo Colo recuerda su salida del club: "Sin darme explicaciones"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo