Esta semana Nicolás Millán confirmó su retiro de las canchas tras una larga carrera, donde marcó la historia del fútbol chileno al debutar junto a Colo Colo cuando tenía solamente 14 años. Y ahora, el jugador reveló una inédita historia sobre su paso por Argentina.

El jugador pasó por Tigres de la Liga Argentina, donde debido a su rendimiento, la albiceleste tuvo la idea de nacionalizarlo para que pueda disputar el Sudamericano Sub-20. Sin embargo, él quería jugar por la Roja.

Nicolás Millán habla de la vez que casi juega por Argentina

En conversación con AS Chile, el exjugador señaló: “Cuando estaba en Argentina, el ‘profe’ (Sergio) Batista quería nacionalizarme argentino para que yo juegue el Sudamericano Sub 20 de Perú de 2011. Pero yo no quise y le dije ‘yo quiero jugar por Chile’”.

“Volví a Colo Colo para que me vieran y al final no me llamaron al Sudamericano. Ahí uno piensa ‘¿qué hubiera pasado si estuviese allá (en Argentina)?’ Todos me decían que aceptara, pero yo seguí la mía”, explicó.

Nicolás Millán colgó los botines tras una larga carrera/Photosport

Agregando que fue algo que no había contado con anterioridad. “Es como una anécdota que quedó de esa época, de una mala decisión que pude tomar. Yo estaba en Tigre y aunque no había debutado, estaba muy bien considerado, pero para estar más cerca de la selección chilena, tenía que volver a Chile”.

En la misma línea, añade que desde Argentina hablaron con su representante, pero que él estaba convencido de querer representar a Chile. “Yo lo tenía decidido. No cambié de opinión, porque quería jugar por Chile”.