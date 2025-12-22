Arturo Vidal pasa por uno de los momentos más complicados de su carrera. A su mal presente futbolístico en Colo Colo, se le suma una molestia generalizada de sus compañeros.

El King ha mostrado dos caras totalmente opuestas en su regreso a Macul. En el 2024 fue uno de los estandartes del equipo que logró el título nacional, pero en este 2025 tuvo poca continuidad entre lesiones y suspensiones, generando bastantes críticas.

El enojo de compañeros con Arturo Vidal

En los últimos partidos de Colo Colo, Arturo Vidal perdió su puesto como titular y esto habría terminado de cortar su relación con Fernando Ortiz. El técnico fue ratificado para el 2026, lo que complica las opciones del campeón con Juventus, Bayern Múnich y Barcelona.

Cristian Arcos en el programa Círculo Central, añadió que el enojo contra Vidal no es solo de parte de Ortiz, sino que también del resto de sus compañeros de equipo. Esto debido a las polémicas declaraciones del volante, cuando señaló que solo estaba fuera por lesión y que no había nadie mejor que él.

“La relación de Vidal con Ortiz está cortada en rigor. Yo diría que el regreso a los entrenamientos con el resto de sus compañeros van a marcar un derrotero. La relación terminó mal. La relación venía terminando mal ya en lo futbolístico, él decide sacar a Arturo Vidal del equipo. Ahí una decisión ahí que otros entrenadores no han tomado”, comenzó explicando Arcos.

“No sé si se acuerdan que hay unas declaraciones de Vidal, que molestaron mucho en el camarín, diciendo ‘no si yo no juego, es porque estoy lesionado porque no hay nadie mejor que yo en el equipo’. Eso generó profunda molestia en el vestuario, en los compañeros“, detalló el periodista.

De esta manera, la crisis de Arturo Vidal dentro de Colo Colo no es solo con el entrenador, sino que también con el resto de sus compañeros. El 3 de enero, cuando vuelva el plantel a los entrenamientos, habrá mucho que hablar en Macul.