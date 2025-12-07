Colo Colo no consiguió la tarea. Quedaban dos fechas por disputar y el cuadro albo estaba peleando palmo a palmo en la zona de la Copa Sudamericana con Cobresal. De repente, todo se derrumbó.

Cinco goles en contra en dos partidos, registró Colo Colo. El Cacique simplemente perdió el rumbo y pasó de tener buenas chances de ir a un torneo internacional, a jugarse la vida en la última fecha.

Con el 2-1 propinado por Audax Italiano en el Estadio Monumental, todo se derrumbó. Así de simple, Colo Colo no irá a ninguna copa internacional en el próximo semestre. Habrá que poner la vista en casa.

ver también ¿Qué pasó con las cámaras en el partido de Colo Colo? La increíble situación que se vivió en el Monumental

Una de las dudas: ¿Sigue Fernando Ortiz?

Sin lugar a dudas, uno de los grandes interrogantes en Colo Colo es la continuidad de Fernando Ortiz. El Tano ha hecho las cosas mejor que Jorge Almirón, pero éste las había hecho tan mal que ni siquiera se sabe si es una comparación honesta.

Es por ello que en Radio ADN se preguntaron sobre el rendimiento del Tano. Lo hizo Cristian Arcos, quien simplemente lo despedazó. “Fernando Ortiz no le ganó a ningún equipo que estaba arriba de Colo Colo en la tabla. ¿Qué recuperación real tuvo? Le ganó a Unión Española, a Iquique, a Ñublense…“, empezó diciendo.

“No mueve la tabla. Una sola fecha alcanzó a estar en zona de Sudamericana. Cuando quedaban dos fechas, Colo Colo dependía de sí mismo. Y en las dos fechas, perdió ambos partidos. Entonces, sí, es malo todo el año, pero también Fernando Ortiz es muy malo“, agregó.

Publicidad

Publicidad

“Es muy discreto lo hecho por Fernando Ortiz“, cerró Cristian Arcos, quien cree que la ausencia de torneos internacionales le provocará un verdadero forado a los albos.

Criticadísimo el técnico de Colo Colo | Photosport

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Con ocho partidos al mando y 24 puntos posibles, Fernando Ortiz sumó 13. Eso le da un rendimiento actual del 53%, aunque sólo el ha ganado a equipos de inferior rendimiento en la tabla: Iquique, Calera, Ñublense y Unión Española.

Publicidad

Publicidad