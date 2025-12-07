Universidad de Chile terminó su participación en la Liga de Primera 2025, luego de la victoria por 3-2 en la visita a Deportes Iquique, en el estadio Tierra de Campeones.

Un marcador que no le permitió la clasificación a la Copa Libertadores, pero que anotó su nombre en la Copa Sudamericana, donde ahora deben tomar una decisión sobre la continuidad del técnico Gustavo Álvarez.

”Nosotros tenemos que hablar cuando termine el campeonato. Que pasen algunos días”, comentó brevemente el entrenador, suavizando de alguna manera sus dichos en la previa ante Coquimbo.

Algo que también confirmó el presidente Michael Clark, quien no confirmó la salida del técnico dejando en claro que falta hacer el análisis y tomar determinaciones, aunque dejó una frase: “Tiene contrato, pero el amor a la fuerza no funciona”.

¿Qué pasa con Gustavo Álvarez en la U?

El presidente Michael Clark estuvo presente en Iquique para la última victoria de la U, donde hizo un análisis rápido de la temporada: “Estamos tranquilos, pero no contentos, es lo que debemos revisar en la semana”.

“Conversamos con Gustavo Álvarez, pero no es el minuto para ver qué haremos en el futuro, recién terminamos el año, hay que sacar conclusiones y ya vamos a hablar”, explicó.

Una situación que abre la esperanza de una continuidad del técnico, donde ninguna de las partes fue clara en decir que se rompe el vínculo, por lo que todo quedará en manos de la reunión.

“Yo creo que hablar de fracaso es duro porque fue un año largo donde jugamos harto, donde dimos la pelea hasta el final, pero efectivamente la U tiene obligación de salir a ganar y competir”, detalló.

