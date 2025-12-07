Los problemas han sido un pan de cada día en el final de la temporada de Universidad de Chile, donde los dramas administrativos de Michael Clark al mando de Azul Azul no han sido excepción.

Luego de que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lo sancionó con una multa de 2.500 millones de pesos y no poder ocupar cargos de gerencia, por ejemplo en la U, el mandamás se ha defendido.

En ese sentido, confirmó que presentó un recurso de apelación ante la misma CMF, además que continuará su camino en la justicia para aclarar su situación.

Pero esta semana en el directorio se le pidió la renuncia al cargo de presidente, algo que se negó, pero que ahora explicó con sus propias palabras cuándo piensa dar un paso al costado.

Michael Clark infló el pecho por su gestión al mando de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Michael Clark confirma que le pidieron la renuncia en U de Chile

Fue tras la victoria de Universidad de Chile por 3-2 sobre Deportes Iquique, en la última fecha de la Liga de Primera 2025, que Michael Clark explicó a los hinchas su futuro como presidente de Azul Azul.

“La reunión, como ya ha salido, ellos solicitaron la renuncia y eso es un tema que tengo que ponderar. Lo he dicho, cuando piense que le hago un mal a la U daré un paso al costado”, explicó.

En ese sentido, enfatizó en que en su gestión la U ha tenido una buena administración, por lo que destaca los logros que han conseguido con el cuadro bullanguero.

“Hoy es un club distinto, la U es solvente, es un club solvente financieramente, un club fuerte que pagó sus deudas y que volvió a ser competitivo, que volvió al plano internacional. Con eso estoy orgulloso”, finalizó.

Revisa sus declaraciones: