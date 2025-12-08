Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Figura de Wanderers pone en duda su continuidad en el club: “Así es difícil saber si sigo”

El club experimentará grandes cambios para la temporada 2026, donde se revela que una de sus figuras podría salir de la escuadra.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Esta figura de Santiago Wanderers podría salir del club.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEsta figura de Santiago Wanderers podría salir del club.

Santiago Wanderers no logró avanzar en la Liguilla de Ascenso y por lo mismo, deberá seguir la próxima temporada jugando en Primera B. Y en ese contexto, el elenco experimentaría grandes cambios, ya que una de las figuras del equipo puso en duda su continuidad.

El equipo de caturro se está rearmando de cara a la próxima temporada, donde según revela El Mercurio de Valparaíso, Francisco Palladino tomará la banca del equipo, en un esperado regreso tras su salida el 2024.

El jugador de Wanderers que pone en duda su continuidad

Según revela el portal Caturros.cl, Juan Ignacio Duma reveló que no ha recibido ningún acercamiento para renovar su contrato con Wanderers, señalando que debido a eso, el jugador ya piensa en otras alternativas y comienza a evaluar ofertas.

Álvaro Salas confirma salida de capitán de Santiago Wanderers: “Todo mi respeto y admiración”

ver también

Álvaro Salas confirma salida de capitán de Santiago Wanderers: “Todo mi respeto y admiración”

Agregando que no ha recibido contacto ni para renovar ni para que le digan que no está en los planes de la próxima temporada. “Así es difícil saber si sigo o no”, expresó.

Juan Ignacio Duma pone en duda su continuidad con Wanderers/Photosport

Juan Ignacio Duma pone en duda su continuidad con Wanderers/Photosport

A través de sus redes sociales, el jugador se refirió a la temporada junto al Decano. “Año difícil personalmente, pero me entregué por completo siempre y eso me deja tranquilo. Seguiré trabajando y preparándome para lo que venga. Profesionalidad, respeto y amor por el fútbol”, explicó.

Publicidad
Lee también
VIDEO: Ex U de Chile es viral tras convertir golazo en liga amateur
U de Chile

VIDEO: Ex U de Chile es viral tras convertir golazo en liga amateur

Álvaro Salas confirma salida de capitán de Santiago Wanderers
Chile

Álvaro Salas confirma salida de capitán de Santiago Wanderers

Fue seleccionado, debutó en Wanderers y ahora se va a Brasil
Chile

Fue seleccionado, debutó en Wanderers y ahora se va a Brasil

Chile celebra en los Sudamericanos Escolares de Asunción
Redsport

Chile celebra en los Sudamericanos Escolares de Asunción

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo