Santiago Wanderers no logró avanzar en la Liguilla de Ascenso y por lo mismo, deberá seguir la próxima temporada jugando en Primera B. Y en ese contexto, el elenco experimentaría grandes cambios, ya que una de las figuras del equipo puso en duda su continuidad.

El equipo de caturro se está rearmando de cara a la próxima temporada, donde según revela El Mercurio de Valparaíso, Francisco Palladino tomará la banca del equipo, en un esperado regreso tras su salida el 2024.

El jugador de Wanderers que pone en duda su continuidad

Según revela el portal Caturros.cl, Juan Ignacio Duma reveló que no ha recibido ningún acercamiento para renovar su contrato con Wanderers, señalando que debido a eso, el jugador ya piensa en otras alternativas y comienza a evaluar ofertas.

Agregando que no ha recibido contacto ni para renovar ni para que le digan que no está en los planes de la próxima temporada. “Así es difícil saber si sigo o no”, expresó.

Juan Ignacio Duma pone en duda su continuidad con Wanderers/Photosport

A través de sus redes sociales, el jugador se refirió a la temporada junto al Decano. “Año difícil personalmente, pero me entregué por completo siempre y eso me deja tranquilo. Seguiré trabajando y preparándome para lo que venga. Profesionalidad, respeto y amor por el fútbol”, explicó.

